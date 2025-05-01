Ціни на золото впали до 2-тижневого мінімуму на надіях щодо переговорів стосовно мит Трампа

Ціни на золото продовжили різке падіння третю сесію поспіль на азіатських торгах у четвер, оскільки привабливість злитків як активу-прихискту зменшилася на тлі сподівань на переговори щодо торговельної угоди між США та їхніми ключовими торговельними партнерами.

Інвестори також оцінили дані, що свідчать про несподіване скорочення американської економіки, в той час як вони з обережністю очікували майбутніх публікацій даних, в тому числі щомісячного звіту по зайнятості.

Станом на 08:10 EET ціна на спот-золото впала на 1,5% до $3 240,30 за унцію, найнижчого рівня з 16 квітня.

Ф'ючерси на золото з терміном дії в червні впали на 2,1% до $3 248,64 за унцію.

Жовтий метал знижується вже третю сесію поспіль, після того як минулого місяця він досяг рекордних максимумів через посилення глобальної економічної невизначеності.

Адміністрація Трампа звернулася до Китаю з пропозицією розпочати торговельні переговори, повідомило в середу китайське державне ЗМІ.

Настрої покращувалися завдяки надії на те, що найгірші з оголошених мит можуть бути вже позаду, чому сприяло підписання президентом США Дональдом Трампом у вівторок двох указів про пом'якшення впливу автомобільних мит.

У середу президент Трамп також заявив, що у нього є "потенційні" торговельні угоди з Індією, Південною Кореєю та Японією.

Ці події послабили побоювання щодо зростання торговельної напруженості між США та Китаєм, що спричинило тиск на попит на золото як засіб захисту.

Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на срібло впали на 1,3% до 32,115 доларів за унцію, а ф'ючерси на платину - на 0,7% до 963,65 доларів за унцію.

Дані в середу показали, що економіка США несподівано скоротилася в першому кварталі, а валовий внутрішній продукт скоротився на 0,3% в річному обчисленні.

Слабкі дані підтримують аргументи на користь зниження ставки Федеральним резервом, але центральний банк продемонстрував вичікувальну позицію на тлі невизначеності щодо тарифів.

Індекс долара США виріс на 0,3%, що зробило золото дорожчим для іноземних покупців.

Інвестори очікують щомісячного звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, який вийде в п'ятницю.

Ціни на мідь виросли в четвер на оптимізмі щодо ослаблення торгової напруженості для Китаю, найбільшого в світі імпортера червоного металу.

Більшість азіатських ринків, включаючи Китай, були на вихідних, що призвело до низьких обсягів торгів.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,5% до $9 165,05 за тонну, а ф'ючерси на мідь з терміном виконання в липні подорожчали на 0,5% до $4,6365 за фунт.