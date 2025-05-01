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АНАЛІТИКА

Акції в Азії: Японія зміцнюється після заяви Банку Японії; Австралія залишається на флеті на перспективі зниження ставок РБА

08:31 01.05.2025 |

Фінанси

 

Більшість фондових ринків Азії були закриті в четвер, в той час як японські акції зросли після того, як Банк Японії, як і очікувалось, зберіг процентні ставки без змін.

Австралійські акції майже не змінилися, зосередившись на даних торговельного балансу та звіті про прибутки Woolworths.

Обсяги торгів були дуже низькими, оскільки основні ринки, включаючи Китай, Гонконг, Південну Корею, Сінгапур та інші, були закриті на День праці.

Основні фондові індекси США у вівторок завершили торги незначним зростанням, тоді як ф'ючерси на ці індекси підскочили на азіатських торгах у середу, оскільки прибутки великих корпорацій покращили настрої, незважаючи на дані, що свідчать про скорочення економіки в першому кварталі.

Банк Японії в четвер залишив процентну ставку без змін на рівні 0,5% на тлі глобальної невизначеності, викликаної американськими митами.

Центральний банк переглянув свої економічні прогнози, знизивши прогнози зростання реального ВВП та інфляції.

На 2025 фінансовий рік зростання реального ВВП очікується на рівні 0,5% з 1,1%.

Призупинення відбулося, незважаючи на те, що інфляція залишається вищою за цільовий показник центрального банку в 2%.

Торговельні переговори між США і Японією, що зайшли в глухий кут, і напруженість у відносинах між США і Китаєм залишаються факторами, що негативно впливають на економічні перспективи Японії, ускладнюючи рух Банку Японії до нормалізації політики, зазначає аналітик IG в своїй нещодавній замітці.

Японський Nikkei 225 підскочив на 0,8%, а TOPIX виріс на 0,2%.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що торговий баланс Австралії в березні різко перевищив очікування, оскільки експорт випереджав очікувані оголошення про мита в США.

Днем раніше дані показали, що базова інфляція повернулася в цільовий діапазон Резервного банку Австралії 2%-3%, що підтвердило необхідність зниження ставки.

«Двері явно відкриті для зниження ставки РБА в травні», - зазначають аналітики ING в своїй записці.

Австралійський S&P/ASX 200 виріс на 0,2%.

Серед корпоративних новин найбільша мережа супермаркетів Австралії Woolworths Ltd (ASX:WOW) повідомила у четвер про зростання продажів у третьому кварталі на 3,2%, незважаючи на тиск з боку вартості життя.

Акції компанії зросли на 1,5%.

У вівторок президент Трамп підписав два укази, щоб пом'якшити вплив автомобільних мит, пропонуючи податкові кредити і звільнення від тарифів на матеріали.

Адміністрація Трампа також звернулася до Китаю з пропозицією розпочати торговельні переговори, повідомило в середу китайське державне ЗМІ.

Хоча президент Трамп стверджував, що переговори тривають, Китай заперечував це, розпалюючи невпевненість серед інвесторів.

Головний торговий радник Джеймісон Грір також заявив в інтерв'ю Fox News, що наразі між США та Китаєм не ведеться жодних переговорів.
За матеріалами: investing.com
 

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