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Австралійський долар постраждав від скептицизму щодо стимулювання Китаю; долар США зміцнився на прогнозах щодо дій ФРС
08:16 16.10.2024 |
Австралійський і новозеландський долари впали в середу на тлі зростання скептицизму щодо стимулювання економіки Китаю, в той час як долар США коливався біля двомісячних максимумів проти основних конкурентів на ставках на те, що зниження процентних ставок в США буде поступовим.
Новозеландська валюта ще більше подешевшала на даних, що свідчать про уповільнення інфляції, залишаючи двері відкритими для агресивного пом'якшення монетарної політики з боку центрального банку країни.
Австралієць впав на 0,51% до $0,6669, найнижчого рівня з 12 вересня, а станом на 03:33 EET ще знизився на 0,38% до $0,6678.
Новозеландський долар подешевшав на 0,69% до $0,6041 - рівня, який востаннє спостерігався 19 серпня. Останній раз він торгувався на 0,53% слабкіше на рівні $0,6051.
«Безумовно, зростає скептицизм щодо реальної прихильності Китаю до такої фіскальної підтримки, яку можна було б розглядати як катарсис», і це тягне вниз австралійську і новозеландську валюти на цьому тижні, - сказав Рей Еттрілл, керівник відділу валютної стратегії Національного банку Австралії.
Китайські акції різко впали у вівторок і продовжили падіння на останній сесії після шаленого ралі, викликаного надіями на стимулювання, які Пекіну ще належить втілити в життя.
У суботу міністерство фінансів Китаю заявило, що збільшить запозичення, не уточнивши, коли і на скільки. У четвер Китай проведе прес-конференцію, щоб обговорити сприяння «стабільному і здоровому» розвитку сектору нерухомості.
Тим часом у Новій Зеландії «з'явилися припущення, що наступне зниження ставки РБНЗ може скласти до 75 базисних пунктів», - сказав Атрілл. «Сьогоднішні показники ІСЦ, можливо, зіграли на руку цій думці про значне зниження ставки».
Статистичне управління Нової Зеландії повідомило в середу, що річна інфляція в третьому кварталі знизилася до 2,2%, повернувшись в цільовий діапазон РБНЗ від 1% до 3% вперше з березня 2021 року.
Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних конкурентів, був стабільним на рівні 103,25, наблизившись до максимуму понеділка у 103,61, рівня, який раніше не спостерігався з 8 серпня.
Останні дані, що вказують на стійкість економіки в поєднанні з дещо вищою, ніж очікувалося, інфляцією у вересні, змусили трейдерів знизити бети на агресивне пом'якшення Федеральної резервної системи.
Згідно з даними CME Group's FedWatch Tool, шанси на зниження ставки на 25 базисних пунктів під час наступного засідання ФРС 7 листопада становлять близько 94%, а ймовірність того, що вона не зміниться, - близько 6%. Місяць тому трейдери вбачали 27% шансів на супер-велике зниження ставки на 50 базисних пунктів.
Долар майже не змінився і склав 149,135 єни, недалеко від максимуму понеділка у 149,98 єни, найсильнішого з 1 серпня.
Євро знизився на 0,05% до $1,08875, а раніше торкнувся позначки $1,0882, що відповідає мінімуму вівторка, який був найслабшим рівнем з 8 серпня.
Європейський центральний банк повинен прийняти рішення щодо політики в четвер, і ринки майже впевнені в зниженні процентної ставки на чверть пункту.
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