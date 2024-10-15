Ціни на золото під тиском сильного долара; мідь продовжує падати

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у вівторок, продовживши нещодавні втрати, оскільки зміцнення долара, на тлі очікувань меншого зниження процентних ставок, тиснуло на ціни на метал.

Промислові метали також знизилися, а мідь зазнала стійкого тиску з боку побоювань щодо Китаю, який є найбільшим імпортером, після того, як Пекін надав стримані сигнали про плани щодо подальшого стимулювання економіки. Позитивні дані щодо імпорту міді не змогли компенсувати цю тенденцію.

Загалом ціни метали також були переважно негативними і зазнавали втрат протягом останніх двох тижнів, оскільки ознаки стійкості американської економіки розвіяли очікування значного зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Спотове золото о 05:52 EET подешевшало на 0,1% до $2 645,74 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, подешевшали на 0,1% до $2 662,10 за унцію.

Ціни на золото залишаються нижче своїх вересневих піків, намагаючись досягти нових максимумів на тлі постійного тиску з боку долара. У понеділок долар досяг більш ніж двомісячного максимуму.

Деякі яструбині коментарі чиновників ФРС також сприяли зростанню курсу долара. Голова ФРС Крістофер Уоллер заявив, що підтримує обережну позицію щодо подальшого зниження ставок в найближчі місяці, посилаючись на нещодавні ознаки стійкості американської економіки і повільну інфляцію.

За даними CME Fedwatch, трейдери оцінювали ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів в листопаді, що менше, ніж зниження на 50 б.п. у вересні, з ймовірністю понад 80%. Трейдери також позиціонували більш високу кінцеву ставку ФРС.

Високий рівень ставок не обіцяє нічого хорошого для золота, оскільки він збільшує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи. Ця думка призвела до падіння золота з рекордних максимумів, а також до тиску на ціни на інші метали.

Ф'ючерси на платину впали на 0,6% до $997,65 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло трохи подешевшали до $31,302 за унцію у вівторок.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 633,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь подешевшали на 0,5% до $4,3818 за фунт.

Червоний метал зазнавав значних втрат протягом останніх двох тижнів, особливо після того, як найбільший імпортер, Китай, дав стримані сигнали про плани щодо подальшого стимулювання. Міністерство фінансів Китаю заявило, що в найближчі місяці збільшить бюджетні витрати і борг, але не уточнило масштаби і терміни запланованих заходів, що збентежило деяких інвесторів.

Ця думка призвела до падіння міді, навіть незважаючи на те, що торгові дані свідчили про збільшення китайського імпорту міді у вересні.

Але загальний торговий баланс Китаю впав більше, ніж очікувалося, через різке зниження темпів зростання експорту.