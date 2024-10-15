Акції в Азії зростають слідом за Волл-стріт; ралі стимулів у Китаї згасає

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок слідом за рекордними максимумами на Волл-стріт з наближенням сезону звітності за третій квартал, в той час як китайські акції впали на тлі спаду оптимізму щодо нових фіскальних стимулів.

Регіональні ринки отримали позитивні сигнали від Волл-стріт, а індекси S&P 500 і Dow Jones Industrial Average досягли нових максимумів завдяки зростанню акцій фінансових і технологічних компаній. Ф'ючерси на американські фондові індекси були помірно позитивними на азіатських торгах, оскільки основна увага була прикута до низки ключових звітів за третій квартал, що мають бути опубліковані цього тижня.

Китайські ринки відстали від своїх конкурентів після слабких даних по інфляції та торгівлі, опублікованих за останні два дні. Оголошення про нові заходи фіскального стимулювання з боку Пекіну також надало лише короткочасну підтримку, враховуючи, що уряд залишив інвесторів в очікуванні кількох ключових деталей.

Японські акції показали найкращі результати в Азії, продемонструвавши значне зростання після довгих вихідних.

Nikkei 225 зріс на 1,7% і перетнув позначку 40 000 пунктів вперше з середини липня, а TOPIX додав 1%. Зростання в основному відбулось за рахунок акцій технологічних компаній, особливо виробників мікросхем, які успадкували зростання своїх американських колег.

Настрої на японських ринках також підтримали повідомлення про те, що Токійський метрополітен залучив $2,3 млрд в ході найбільшого за шість років первинного публічного розміщення акцій в країні.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,9% до рекордного рівня 8 327,60 пунктів, а акції найбільших гірничодобувних компаній BHP Group Ltd і Rio Tinto Ltd зросли більш ніж на 1% кожна перед квартальними виробничими звітами, які мають бути опубліковані пізніше цього тижня.

Австралійські ринки виграли від глобального поштовху в економічно чутливих секторах, які, як очікується, виграють від зниження процентних ставок.

Серед більш широких азійських ринків південнокорейський KOSPI додав 0,2%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились дещо негативно, оскільки індекс споживчих цін в Індії у вересні виявився вищим, ніж очікувалось. Тим не менш, Nifty вдалося закритись вище 25 000 пунктів у понеділок.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite у вівторок торгувалися в діапазоні від флету до мінімуму, тоді як гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,5%.

Китайські ринки досягли значного зростання в понеділок, оскільки інвестори зраділи перспективі додаткових стимулів в країні, особливо після того, як Міністерство фінансів на нещодавньому брифінгу окреслило плани щодо фіскального стимулювання.

Але Мінфін все ще не розкрив ключові деталі своїх планів, зокрема обсяг і терміни запланованих фіскальних заходів. Відсутність прямої підтримки приватного споживання також розчарувала інвесторів.

Слабкі економічні показники з Китаю також погіршили настрої щодо цієї країни. Дані в понеділок показали, що торговий баланс країни виріс менше, ніж очікувалося, оскільки зростання експорту різко сповільнилося. Більш ранні дані свідчили про те, що дезінфляція в Китаї залишається в повному обсязі.