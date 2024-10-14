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АНАЛІТИКА

Ціни на золото стримані; мідь слабшає на тлі ослаблення китайського стимулювання

08:11 14.10.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах в понеділок, оскільки трейдери очікують цього тижня нових сигналів щодо процентних ставок в США від ряду спікерів Федеральної резервної системи, в той час як ставки на зниження ставок в листопаді збереглися.

Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися, оскільки сигнали про фіскальне стимулювання в Китаї, найбільшому імпортері міді, були в основному слабкими, в той час як слабкі дані по інфляції посилили побоювання щодо цієї країни.

Золото залишалося поблизу вересневого рекордного максимуму, оскільки перспектива можливого зниження процентних ставок в США все ще підтримувала дорогоцінні метали. Постійне занепокоєння щодо конфлікту на Близькому Сході також підтримувало попит на безпечний притулок.

Спотове золото о 05:53 EET подешевшало на 0,1% до $2 655,82 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, подешевшали на 0,1% до $2 672,60 за унцію.

Ціни на золото залишилися поблизу нещодавніх піків, хоча подальше зростання жовтого металу було призупинено бетами на повільніший темп зниження процентних ставок ФРС.

Цього тижня основна увага прикута до виступів кількох чиновників ФРС, починаючи з президента ФРБ Міннеаполіса Ніла Кашкарі і голови ФРС Крістофера Воллера, які відбудуться пізніше в понеділок.

Очікується, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів у листопаді, особливо після того, як нещодавні показники інфляції та ринку праці виявилися вищими за очікування.

Але, як очікується, зниження ставок в США все одно піде на користь золоту, оскільки нижчі ставки знижують альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Золото також продовжувало вигравати від попиту на прихісток, оскільки трейдери побоювалися потенційної ескалації конфлікту на Близькому Сході, особливо якщо Ізраїль атакує нафтову інфраструктуру Ірану.

Інші дорогоцінні метали впали в понеділок. Ф'ючерси на платину впали на 0,9% до $985,45 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,8% до $31,495 за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до $9 749,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь подешевшали на 0,8% до $4 4505 за фунт.

Слабкі економічні сигнали з Китаю - найбільшого світового імпортера міді - мали значний вплив на ціни.

Міністерство фінансів Китаю заявило на брифінгу на вихідних, що воно буде реалізовувати безліч заходів фіскального стимулювання для підтримки економічного зростання. Але відсутність ключових деталей про заплановані заходи - зокрема, їх розмір і терміни - залишила інвесторів незадоволеними.

Інфляційні дані з Китаю також розчарували. Споживча інфляція несподівано сповільнилася у вересні, тоді як інфляція виробників падала 23-й місяць поспіль.

За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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