Акції в Азії зростають; Китай волатильний на тлі розмов про фіскальні стимули та слабкої інфляції

Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, в той час як китайські ринки зазнали значних коливань після того, як Пекін запропонував дещо стримані натяки на свої плани щодо фіскального стимулювання, оскільки дані по інфляції в країні виявилися невтішними.

Обсяги торгів в Азії були дещо млявими через вихідний день в Японії.

Регіональні ринки отримали позитивні сигнали з Волл-стріт, де індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average досягли рекордних максимумів у п'ятницю, відстежуючи деякі позитивні результати діяльності великих банків.

Цього тижня основна увага прикута до звітів за третій квартал, а також до виступів низки чиновників Федеральної резервної системи.

Китайські акції зазнали значних коливань на ранкових торгах: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite різко розпродали ранній прибуток і до 04:05 EET виросли приблизно на 0,2%. Обидва індекси зросли на 2%.

Міністерство фінансів Китаю заявило на вихідних, що воно запровадить заходи фіскального стимулювання, включаючи збільшення випуску боргових зобов'язань і підтримку урядів провінцій.

Але урядовці не розкрили ключових деталей, зокрема, обсягу та термінів запланованих заходів, що зменшило загальний ентузіазм щодо цих заходів.

Аналітики ANZ заявили, що ці заходи «значно збільшать державний борг».

Інвестори сумніваються, скільки Пекін має простору для фіскального стимулювання, враховуючи і без того надмірно високий рівень боргу країни.

Економічні дані з Китаю показали тривку слабкість. Споживча інфляція несподівано ослабла у вересні, тоді як інфляція виробників скорочувалася 23-й місяць поспіль.

Змішані настрої щодо Китаю найкраще відобразились на ринках Гонконгу, де індекс Hang Seng впав більш ніж на 2% в умовах нестабільної торгівлі.

Китайські акції зростали протягом останніх кількох тижнів після того, як наприкінці вересня Пекін оголосив про новий раунд монетарного стимулювання. Але відсутність чітких деталей щодо запланованих заходів призвела до того, що в останні сесії це ралі зійшло нанівець.

Дані по торгівлі Китаю, які мають бути опубліковані пізніше в понеділок, повинні дати більше економічних сигналів.

Азійські ринки зросли, слідуючи за позитивною сесією на Волл-стріт. Австралійський ASX 200 додав 0,4%, також отримавши певну підтримку від перспективи посилення стимулювання в Китаї, який є найбільшим торговельним партнером країни.

Ф'ючерс на Nikkei 225 впав на 0,4%, оскільки японські ринки були закриті на вихідні.

Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,4%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились негативно, оскільки індекс намагався утриматись біля рівня 25 000 пунктів.

Сьогодні будуть опубліковані дані по споживчій інфляції в Індії, які, як очікується, покажуть різке зростання у вересні.