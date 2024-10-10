Долар коливається біля двомісячного максимуму, оскільки бети на пом'якшення ФРС зменшуються напередодні даних по інфляції

У четвер долар США торгувався біля двомісячного піку проти основних конкурентів, оскільки ринки стали більш впевненими в терплячому підході Федеральної резервної системи до подальшого пом'якшення монетарної політики, навіть незважаючи на те, що сьогодні буде опублікований ключовий звіт по інфляції.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних конкурентів, був стабільним після того, як за ніч піднявся до найвищого рівня з 16 серпня, оскільки трейдери продовжували зменшувати бети на зниження процентних ставок в США в цьому році після несподівано високих даних по заробітній платі минулого тижня.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за вересень, який буде опублікований о 12:30 за Гринвічем, швидше за все, покаже, що базова інфляція залишиться на рівні 3,2% в річному численні, вважають економісти, опитані агентством Reuters.

Курс євро знизився до найнижчого рівня з 13 серпня, в той час як курс долара до ієни наблизився до найсильнішого рівня з 15 серпня.

Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com, зазначає, що «торгівля винятковістю США» відновилася на тлі нещодавньої хвилі сильних даних про зайнятість, а протокол останнього засідання ФРС, опублікований вночі, підтвердив, що центральний банк зосередився на підтримці здорового ринку праці.

«Долар США повертає собі першість, ... головним чином через тривале економічне зростання США», - сказав Родда.

У той же час, «несподіванка щодо зростання індексу споживчих цін у США може змусити ФРС засумніватися у своїй впевненості щодо шляху розвитку інфляції».

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі заявила пізно в середу, що зараз вона менше стурбована відновленням інфляції, ніж тим, що це може зашкодити ринку праці.

Трейдери ставлять 80% на те, що ФРС знизить ставки на чверть пункту на своєму наступному засіданні 7 листопада, проти 20% ймовірності того, що нічого не зміниться, згідно з FedWatch Tool від CME Group. Днем раніше ймовірність зниження ставок становила 85%.

Індекс долара мало змінився і склав 102,86 станом на 0024 за Гринвічем, наблизившись до максимуму середи на позначці 102,93.

Долар знизився на 0,18% до 149,035 ієни, але був недалеко від нічного піку 146,365.

Курс євро не змінився і склав $1,0939 після падіння до $1,0936 на попередній сесії.

Австралійський долар знизився на 0,07% до $0,6714, повернувшись до свого мінімуму середи $0,6708, найслабшого рівня з 16 вересня, після того, як заява державного планувальника головного торгового партнера Китаю про стимулювання економіки провалилася.

Міністерство фінансів Китаю має провести прес-конференцію з питань фіскальної політики в суботу.

Новозеландський долар додав 0,07% до $0,6067, намагаючись віддалитися від мінімуму середи $0,6053, коли центральний банк знизив ставки на півпункту і натякнув на подальше пом'якшення, що спровокувало різке падіння валюти.