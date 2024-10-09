Долар зберігає рівновагу напередодні протоколу ФРС, ківі падає після значного зниження ставки

У середу долар дрейфував у бічному тренді, надаючи деяке полегшення єні та іншим основним валютам після різкого зростання до семитижневого максимуму минулого тижня, коли інвестори взяли паузу, щоб оцінити перспективи процентних ставок в США.

Новозеландський долар впав до найнижчого рівня з 19 серпня до $0,60705 після того, як Резервний банк Нової Зеландії знизив процентні ставки на 50 базисних пунктів і залишив двері відкритими для ще більш агресивного пом'якшення монетарної політики.

У розрідженому календарі американських даних цього тижня є пауза після того, як сильний звіт по зайнятості минулої п'ятниці спричинив зростання долара і змусив ринки стримано ставитися до очікуваного масштабу майбутніх знижень процентних ставок.

У середу інвестори отримають протокол вересневого засідання ФРС, який покаже дискусії про те, що на той момент здавалося погіршенням ситуації на ринку праці, які закінчилися тим, що всі політики, крім одного, погодилися на зниження ставки на 50 базисних пунктів.

Але сильні дані по заробітній платі в несільськогосподарському секторі змусили ринки переоцінити короткострокові очікування зниження ставки ФРС. Інвестори зараз мають близько 85% ймовірності зниження ставки на чверть базисного пункту, а також невелику ймовірність того, що ФРС залишить ставки без змін, як показав інструмент CME FedWatch.

Звіт за вересневим індексом споживчих цін в США в четвер стане основним джерелом даних цього тижня.

«Дані по інфляції в США на цьому тижні і прийдешні корпоративні звіти будуть ключовими для підтримки відскоку долара США і повинні будуть посилити наратив про винятковість США», - пишуть аналітики Westpac IQ в своїй замітці.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика валют, виріс на 0,11% до 102,6, недалеко від семитижневого максимуму п'ятниці на рівні 102,69.

Євро знизився на 0,14% до $1,0965, в той час як фунт знизився на 0,15% до $1,3083, що близько до більш ніж тритижневого мінімуму в $1,30595, якого він торкнувся в понеділок.

Долар/єна торгується у вузькому діапазоні, востаннє коливаючись на позначці 148,35 єни після досягнення семитижневого максимуму 149,10 в понеділок.

«Ринки не будуть прагнути до шортів по єні напередодні виборів в США і Японії», - сказав Вей Лян Чанг, валютний стратег DBS.

Ієна зазнала різкого падіння після того, як новий прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба, відомий як критик м'якої монетарної політики, здивував ринки своїми нещодавніми заявами про те, що країна не готова до подальшого підвищення ставок.

Ісіба призначив позачергові вибори на 27 жовтня, напередодні жовтневого засідання Банку Японії з питань монетарної політики та президентських виборів у США наступного місяця.

Усні попередження про швидкі валютні рухи, зроблені японською владою на початку цього тижня, повинні «ще більше стримати» долар/ієну від зростання до рівня 150, сказав Чанг.

У той же час, ківі востаннє знизився на 0,77% до $0,60885, оскільки інвестори оцінювали політичне рішення РБНЗ і його чіткий «голубиний» сигнал, який вказує на те, що в найближчі місяці очікується ще більше зниження ставок. Більшість економістів в опитуванні Reuters прогнозували зниження ставки в середу на 50 б.п.

Австралійський долар зализував свої рани, знизившись у вівторок до $0,6715, найнижчого рівня з 16 вересня, після того, як протокол останнього засідання центрального банку країни виявився «голубиним». Востаннє він торгувався недалеко від цього мінімуму, знизившись на 0,31% до $0,6726.

Інвестори залишаються зосередженими на Китаї після волатильного дня на ринках Китаю і Гонконгу на попередній сесії.

У вівторок Пекін заявив, що він «повністю впевнений» у досягненні своєї річної мети зростання, але утримався від запровадження сильніших фіскальних кроків, розчарувавши інвесторів, які розраховували на більшу підтримку з боку політиків, щоб повернути економіку на правильний шлях.

Офшорний юань майже не змінився на рівні 7,0704 за долар.