Фінансові новини
- |
- 03.10.24
- |
- 18:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні, – Пишний
Національний банк України (НБУ) наразі не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні.
Про це йдеться у колонці голови правління НБУ Андрія Пишного для ЕП, присвяченій річниці відмови від фіксованого курсу гривні.
"Кардинальних змін у нашій валютно-курсовій політиці очікувати не варто. Ми залишаємося в режимі керованої гнучкості курсу. На нашу думку, цей режим наразі є оптимальним, ураховуючи перманентний структурний дефіцит валюти. Хоча ми завжди зазначаємо, що керована гнучкість курсу - це проміжний формат, про перехід до повноцінного плавання курсу говорити точно зарано", - наголосив Пишний.
Голова Нацбанку пообіцяв, що валютно-курсова політика регулятора і надалі спрямовуватиметься на збереження контрольованої ситуації на валютному ринку для повернення інфляції до цілі 5% найближчими роками.
"Для цього НБУ зберігатиме активну присутність на ринку: компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти та убезпечуватиме курсову динаміку від різких рухів. Це сприятиме помірним коливанням гривні в обидва боки (і в бік послаблення, і в бік зміцнення) як на відносно коротких, так і на триваліших часових проміжках залежно від зміни ринкових умов", - запевнив Пишний.
Він зауважив, що за останній рік офіційний курс гривні до долара послабився майже на 13%.
"Це відбулося на тлі поєднання екзогенних факторів (триваліша та інтенсивніша війна, руйнування енергетики, чутки про "дефолт"), пом'якшення монетарної політики і валютних обмежень Нацбанком, що було критично важливо для бізнесу та стимулювання економічної активності", - пояснив голова НБУ.
Водночас курс гривні до долара на готівковому ринку за рік послабився на 9%. У цьому контексті Пишний нагадав, що ставки за гривневими строковими депозитами рік тому навіть за вирахування податків перевищували 12%, а ставки за облігаціями внутрішньої державної сягали 19%.
"В контексті привабливості гривні нашим завданням насамперед є захист гривневих заощаджень населення від інфляції. Цей захист був забезпечений повною мірою, у тому числі завдяки помірній курсовій динаміці", - додав Пишний.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюється директивно Національним банком. Водночас НБУ компенсє структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україну прибув переданий Румунією зенітно-ракетний комплекс Patriot
|Новий генсек НАТО пояснив, чому зробив підтримку України своїм пріоритетом на посаді
|Били по складах с КАБами та літаках. Дрони атакували аеродром «Борисоглєбськ», - джерела
|Російську РЛС «Небо-М» уражено ракетами ATACMS. У РФ залишилося таких лише 10, - Генштаб
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|SWIFT анонсувала тестування транзакцій із цифровими валютами
|Нацбанк не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні, – Пишний
|Долар США стабільний до євро, фунт дешевшає на заявах голови Банку Англії
|Україна має намір розширити механізми підтримки аграрного страхування - ЛСОУ
|Фунт упав на 1% на заявах голови Банку Англії
|Європейські фондові індекси змінюються різноспрямовано
Бізнес
|Європейські автовиробники втрачають прибутки: акції падають через конкуренцію з Китаєм
|Epic Games звинувачує Samsung і Google у перешкоджанні конкуренції
|Dimensity 9400 в Oppo Find X8 Pro – новий лідер теста AnTuTu
|Twitter / X подешевшав на 80% з часів, коли за нього «взявся» Ілон Маск
|Китайські автовиробники втрачають позиції в Європі. Реєстрації електромобілів впали вдвічі
|Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
|Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей