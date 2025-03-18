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АНАЛІТИКА

Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік

10:20 18.03.2025 |

Фінанси

 

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Прогнози перебувають у діапазоні 44-45,3 грн/долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За інформацією НБУ, фінансові аналітики в лютому 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 45,27 грн/долар. У січні вони чекали на курс 45,19 грн/долар.

Водночас девальваційні очікування населення в лютому дещо покращилися - до 44,01 грн/долар порівняно з 44,53 грн/долар у січні.

Банкіри в січні очікували, що курс долара підніметься до 45,31 гривень. Попередній прогноз за жовтень минулого року - 44,92 грн/долар.

Керівники підприємств прогнозують курс 44,42 грн/долар (прогноз за листопад 2024 року).

Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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