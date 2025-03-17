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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Китай запроваджує обов'язкове маркування контенту, створеного штучним інтелектом, для боротьби з дезінформацією
13:35 17.03.2025 |
Китай приєднався до Європейського Союзу та США у боротьбі з дезінформацією, запровадивши нові правила, які вимагають маркування контенту, створеного штучним інтелектом. Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з оголошенням Адміністрації кіберпростору Китаю, яке було зроблено 14 березня, постачальники послуг повинні чітко позначати такий контент або через явне маркування, або за допомогою метаданих, закодованих у файлах. Нові правила набудуть чинності 1 вересня.
Ці заходи спрямовані на зменшення ризиків, пов'язаних із поширенням дезінформації, зокрема через використання генеративного штучного інтелекту для створення текстів, зображень та аудіо. Також передбачено, що оператори магазинів застосунків перевірятимуть, чи надають програми послуги зі створення контенту за допомогою штучного інтелекту, та переглядатимуть механізми маркування.
Уряд Китаю наголошує, що ці правила допоможуть користувачам розпізнавати дезінформацію та притягувати постачальників послуг до відповідальності за їхній контент. Водночас платформи можуть продовжувати надавати контент без маркування, якщо вони дотримуються відповідних правил і реагують на запити користувачів.
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