Верховний Суд: порушення ТЦК під час мобілізації - не підстава для звільнення зі служби

Верховний Суд роз'яснив, що якщо військовозобов'язаного призвали на службу під час мобілізації, то цей процес вже не можна скасувати. Навіть якщо суд визнає, що призов відбувся з порушеннями з боку ТЦК, це не означає, що військовослужбовець може повернутися до цивільного життя.

Таке рішення касаційний адмінсуд у складі ВС ухвалив у справі військовослужбовця, який оскаржував свій призов. Чоловік стверджував, що його мобілізували без належного медичного огляду.

Рішення касаційного адмінсуду у складі ВС є остаточним і оскарженню в Україні не підлягає. На нього мають орієнтуватись суди України під час ухвалення рішень у подібних випадках.

Ця конкретна справа стосується військового, якого мобілізували ще у березні 2022-го року. До суду він звернувся через рік після цього.

Чоловік звернувся до суду і твердив, що його права порушені через недотримання порядку призову на військову службу. Він тоді не пройшов медичного огляду.

Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав протиправними дії районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він зобов'язав військову частину звільнити його з військової служби, що, на думку судів обох інстанцій, є належним відновленням порушених прав позивача.

Однак Верховний Суд скасував ці рішення. Суд пояснив, що якщо процедура призову була порушена, це не означає, що людину потрібно звільняти. Питання звільнення регулюється іншими законами, які не розглядали суди нижчих інстанцій.

Крім того, Верховний Суд підкреслив, що непроходження медогляду саме по собі не є підставою для звільнення зі служби.

Таким чином, суд підтвердив, що мобілізація є незворотною, і навіть якщо призов визнали незаконним, це не повертає людину до цивільного статусу.

"...факт непроходження позивачем медичного огляду під час його призову не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для звільнення позивача з військової служби відповідно до статті 26 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу", яка визначає виключний перелік таких підстав", - йдеться у рішенні суду.

Рішення Верховного Суду як орієнтир

У постанові також зазначена позиція військової частини, яка звернулася до Верховного Суду, щоб оскаржити попередні рішення.

Йдеться про те, що військовому, який звернувся до суду, потрібно повторно пройти ВЛК. Якщо після цього з'являться підстави для звільнення - їх розглянуть.

Рішення Верховного Суду - обов'язкові для інших судів, зокрема для судів нижчих інстанцій.

Це означає, що інші суди, розглядаючи схожі справи, можуть посилатися на висновки Верховного Суду, щоб дотримуватися єдиної судової практики, зокрема щодо незворотності мобілізації та умов для скасування призову під час мобілізації.