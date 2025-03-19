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Ціни на золото досягли рекордного рівня вище $3 тис., оскільки Ізраїль завдає ударів по Газі
08:39 18.03.2025 |
Ціни на золото досягли рекордно високого рівня на азіатських торгах у вівторок, оскільки посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході - зокрема, порушення перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом - сприяло зростанню попиту на активи-прихістки.
Попит на безпечні гавані також підтримується постійною невизначеністю щодо торговельних мит президента США Дональда Трампа і охолодженням американської економіки. Очікування низки ключових засідань центральних банків цього тижня також спрямовувало інвесторів до безпечних гаваней.
Спотове золото зросло на 0,2% до рекордного рівня $3 008,56 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в травні, досягли піку в $3 017,50 за унцію.
У численних повідомленнях ЗМІ повідомлялося, що Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАС по всій території Гази після того, як переговори про припинення вогню провалилися. За повідомленнями, в результаті цих ударів загинуло понад 40 осіб, в тому числі високопосадовці ХАМАСу, що викликало гнів угруповання, яке звинуватило Ізраїль у порушенні січневого перемир'я.
Ізраїль і ХАМАС домовилися про тимчасове припинення вогню в середині січня. Але переговори про більш конкретний мирний договір зіпсувалися на тлі розбіжностей щодо умов припинення вогню, в той час як американські делегати також не змогли стати посередниками у досягненні миру.
Ізраїль заявив, що ці удари були здійснені у відповідь на неодноразову відмову ХАМАС звільнити ізраїльських заручників.
Удари у вівторок знаменують собою відновлення напруженості на Близькому Сході, що ще більше підкріплює попит на золото як на банківський актив-прихісток, підтримуючи спотові ціни на рекордно високому рівні вище 3000 доларів за унцію.
Золото також виграло від попиту на прихісток на тлі постійної невизначеності щодо митних планів Трампа, особливо після того, як його основні цілі - Європа, Китай, Канада і Мексика - оголосили про низку заходів у відповідь.
Трамп повторив свою погрозу, що взаємні та секторальні мита будуть введені вже 2 квітня. Занепокоєння з приводу економічних збоїв, спричинених митами, посилило побоювання щодо рецесії в США.
Засідання ФРС зараз перебуває в центрі уваги, оскільки очікується, що центральний банк залишить ставки незмінними за підсумками дводенного засідання в середу. Але очікується, що центральний банк зменшить свій «яструбиний» прогноз в умовах підвищеної економічної невизначеності.
Крім ФРС, на цьому тижні також відбудуться засідання Банку Японії і Банку Англії.
Інші дорогоцінні метали зросли слідом за золотом у вівторок: ф'ючерси на платину виросли на 0,4% до 1030,20 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,5% до 34,480 доларів за унцію.
Серед промислових металів, ф'ючерси на срібло на Лондонській біржі металів трохи зросли до $9 867,20 за тонну, а травневі ф'ючерси на мідь - на 0,1% до $4,9850 за фунт.
Ціни на мідь підтримувалися оптимізмом щодо нових заходів стимулювання в Китаї, який є найбільшим імпортером.
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