Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд

 

Висока представниця Європейського союзу Кая Каллас сподівається на швидке просування з ініціативою військової підтримки Україні в розмірі EUR40 млрд, для якої є широка підтримка серед країн-членів ЄС.

Про це вона сказала у понеділок в Брюсселі по завершенні засідання Ради ЄС із зовнішньої політки.

«Спочатку щодо України, то є широка політична підтримка оборонної ініціативи в 40 млрд євро. Звичайно, зараз обговорення ведеться в деталях», - повідомила Висока представниця.

Вона нагадала, що на Європейській раді лідери доручили «швидко рухатися з цією ініціативою». «Ми попрацювали над цим, тож, сподіваюся, ми зможемо справді рухатися далі, тому що всі за столом зрозуміли, що ми дійсно повинні продемонструвати нашу рішучість прямо зараз і підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе», - пояснила Каллас.

За її словами, міністри закордонних справ країн-членів ЄС також обговорили результати переговорів України та США в Джидді.

«Всі вітали результати переговорів у Джидді, і тепер, звичайно, м'яч на боці Росії. І те, що ми зараз бачимо, що Росія насправді не хоче миру, і також те, що за столом було розуміння, що Росії насправді не можна довіряти, бо вони скористаються цією можливістю, щоб пред'явити всілякі вимоги, і, як ми вже бачимо, вони вже пред'являють вимоги, які є їхньою кінцевою метою, тому подивимося, як це буде розвиватися далі», - пояснила Висока представниця.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4395
  0,0703
 0,17
EUR
 1
 45,1649
  0,0642
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1381  0,01 0,03 41,7219  0,04 0,10
EUR 44,7423  0,09 0,20 45,5108  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,13 0,30 41,4300  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес