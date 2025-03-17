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АНАЛІТИКА

Представлено Mercedes-Benz CLA: 792 км без підзарядки, двоступенева коробка передач та ШІ від Microsoft й Google

14:19 17.03.2025 |

Транспорт

Представлено Mercedes-Benz CLA: 792 км без підзарядки, двоступенева коробка передач та ШІ від Microsoft й Google

 

Mercedes-Benz розширила лінійку електромобілів, представивши повністю електричний CLA. Компанія заявляє, що ця модель має перевизначити досвід користування електрокарами. Mercedes-Benz CLA стане початком абсолютно нового сімейства автомобілів, яке включатиме як електричні, так і гібридні моделі, але саме електроверсія буде флагманом цього напряму.

Технічні характеристики Mercedes-Benz CLA

На старті продажів Mercedes-Benz запропонує дві моделі CLA:

* CLA 250+ - задньопривідна версія з двигуном потужністю 200 кВт (272 к.с.), яка розганяється до 100 км/год за 6,7 секунди.

* CLA 350 4MATIC - повнопривідна версія з двигунами сукупною потужністю 260 кВт (353 к.с.), яка робить той самий спринт за 4,9 секунди.

Представлено Mercedes-Benz CLA: 792 км без підзарядки, двоступенева коробка передач та ШІ від Microsoft й Google

 

Максимальна швидкість обох моделей обмежена на рівні 210 км/год.

Попри компактні розміри, новий CLA отримав вражаючий запас ходу - до 792 км на одному заряді. Але ця цифра актуальна для версії з великим акумулятором на 85,5 кВт·год (NMC). Також буде варіант із меншою батареєю на 58 кВт·год (LFP), але поки що Mercedes не повідомляє про його запас ходу.

Представлено Mercedes-Benz CLA: 792 км без підзарядки, двоступенева коробка передач та ШІ від Microsoft й Google

 

Це один із найбільш енергоефективних електромобілів завдяки низькому аеродинамічному опору та двоступеневій коробці передач. Перша передача використовується для руху на низьких швидкостях у місті, а при підвищенні швидкості CLA автоматично перемикається на другу передачу, що суттєво покращує ефективність на трасі. Це особливо важливо, адже саме на високих швидкостях електромобілі зазвичай втрачають багато енергії. Схоже, Mercedes знайшла просте, але ефективне рішення.

 

Автомобіль заснований на 800-вольтовій архітектурі. Нова батарея підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 320 кВт, що дозволяє додати 325 км пробігу всього за 10 хвилин зарядки. Сам акумулятор став більш енергощільним і має знижений вуглецевий слід, що дозволяє зменшити загальні викиди CO₂ на 40%.

Представлено Mercedes-Benz CLA: 792 км без підзарядки, двоступенева коробка передач та ШІ від Microsoft й Google

 

Mercedes-Benz CLA оснащений системою MB.DRIVE, що включає сучасні функції допомоги водієві, такі як DISTRONIC Distance Assist (адаптивний круїз-контроль) та Lane Change Assist (асистент зміни смуги руху), що підвищує безпеку на дорозі.

«Розумний» автомобіль з ШІ

Головною інновацією нового CLA є Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), яка робить його найрозумнішим автомобілем бренду. Ця система, посилена штучним інтелектом, фактично перетворює автомобіль на суперкомп'ютер, постійно підключений до хмари та здатний отримувати оновлення «по повітрю». Mercedes обіцяє, що CLA залишатиметься актуальним протягом багатьох років, отримуючи покращення для всього - від мультимедіа до систем допомоги водієві.

Представлено Mercedes-Benz CLA: 792 км без підзарядки, двоступенева коробка передач та ШІ від Microsoft й Google

 

Четверте покоління системи MBUX (Mercedes-Benz User Experience) інтегрує ШІ від Microsoft і Google. Новий MBUX Superscreen, побудований на високопродуктивних чипах від Unity, показує інформацію та застосунки у форматі, схожому на смартфон.

Віртуальний помічник MBUX, заснований на генеративному штучному інтелекті, стане основним способом взаємодії з автомобілем. Він використовує ChatGPT та Google Gemini, що дозволяє йому розуміти природну мову та вести діалог із водієм. Цей помічник може відповідати на питання про навігацію, знаходити цікаві місця та навіть реагувати на емоції водія, створюючи більш персоналізований досвід.

Представлено Mercedes-Benz CLA: 792 км без підзарядки, двоступенева коробка передач та ШІ від Microsoft й Google

 

Навігація реалізована через Google Maps, а Mercedes-Benz Navigation with Electric Intelligence автоматично прокладає найефективніші маршрути, включаючи зупинки для зарядки. Також є MBUX Surround Navigation, яка надає реалістичні 3D-візуалізації дороги, покращуючи орієнтацію водія в просторі.

Ціна Mercedes-Benz CLA

Версія CLA 250+ стартуватиме в продажу від €50 тис., а CLA 350 4MATIC обійдеться дорожче - близько €60 тис.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

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