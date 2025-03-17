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Microsoft представила Xbox Copilot for Gaming – розумного AI-асистента для гравців
12:47 17.03.2025 |
Microsoft офіційно анонсувала Xbox Copilot for Gaming - інноваційний AI-асистент, що стане надійним помічником для геймерів. Проєкт представила віцепрезидентка Xbox з питань ігрового штучного інтелекту Фатіма Кардар (Fatima Kardar) у рамках Xbox Podcast, а також у статті на Xbox Wire.
Як зазначив директор з редакційного напряму Xbox Джефф Рубенштейн (Jeff Rubenstein), новий інструмент допоможе швидше запускати улюблені ігри, покращувати навички та підтримувати зв'язок із друзями та спільнотами. При цьому Copilot залишатиметься у фоновому режимі, коли гравцеві не потрібна допомога.
На прикладах розробники показали, як саме працюватиме інструмент. У Minecraft Copilot підказав гравцеві, як створити дерев'яні дошки зі зібраних дубових колод. В Overwatch AI-асистент порадив вибрати Кессіді, коли бажаного героя - Ехо - вже зайняли, пояснивши, що ця комбінація добре працюватиме на карті Ilios Ruins. Крім того, Copilot аналізує ситуацію в реальному часі, підказуючи, коли варто відступити або змінити тактику.
Наразі Xbox Copilot for Gaming проходить етап тестування. Спочатку він з'явиться на мобільних пристроях для учасників Xbox Insider Program, а згодом стане доступним для ширшої аудиторії.
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