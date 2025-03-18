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АНАЛІТИКА

Частки непрацюючих кредитів в українських банках зростає

Частки непрацюючих кредитів в українських банках зростає

 

За даними звітності банків, частка непрацюючих активів у банківському секторі України станом на 1 лютого 2025 року становила 30,5%, що на 0,2 відсоткового пункту більше показника станом на 1 січня.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ "ПриватБанк" та старих боргів, що виникли ще до кризи 2015-2017 років, частка непрацюючих кредитів станом на 1 лютого 2025 року становить 18,9% (у державних банках вона більша і сягає 25,3%).

"Єдина причина зростання NPL у січні - статистичний ефект від запровадження банками нових підходів", - наголошується у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що із січня 2025 року змінилися підходи до визначення банками непрацюючих активів.

"Ці зміни, як і очікувалося, не мали значного впливу на обсяг NPL з огляду на виважені підходи банків до оцінювання ризиків та хорошу якість кредитного портфеля. Водночас ці новації сприяли підвищенню прозорості вітчизняного фінансового сектору та наблизили визначення NPL до європейського", - пояснили у НБУ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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