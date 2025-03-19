Акції в Азії зростають разом з Гонконгом на хвилі оптимізму щодо штучного інтелекту та стимулів. Японія натхненна Баффетом

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, причому ринки Гонконгу піднялися на зростаючому оптимізмі щодо подальшого стимулювання Китаю, в той час як впевненість в можливостях штучного інтелекту в країні стимулювала покупки основних технологічних акцій.

Японські акції також продемонстрували хороші результати: п'ять найбільших торгових домів країни відзначили значне зростання після того, як Berkshire Hathaway Inc мільярдера Уоррена Баффета збільшив свої частки в компаніях.

Більш широкі регіональні ринки слідували за зростанням на Волл-стріт, оскільки поєднання вигідних покупок і деяких ознак економічної стійкості допомогли американським акціям ще більше піднятися з території корекції.

Але ф'ючерси на американські фондові індекси впали на торгах в Азії, оскільки інвестори залишалися настороженими через збільшення торговельних мит і потенційну рецесію. Очікування засідання Федеральної резервної системи, яке почнеться пізніше у вівторок, також викликало обережність.

Апетит до ризику знизився через посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході після того, як Ізраїль розпочав хвилю смертоносних ударів по ХАМАСу на тлі очевидного провалу січневого перемир'я.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найкращі результати в Азії, піднявшись майже на 2% до трирічних максимумів на купівлі акцій важких технологічних компаній.

Акції Baidu Inc злетіли на 10% після того, як компанія запустила дві нові моделі штучного інтелекту, в тому числі одну, яка, за її словами, конкурує з DeepSeek - яка стала гарячою темою для індустрії штучного інтелекту.

Alibaba Group зросла більш ніж на 4% після того, як гігант електронної комерції на чолі з генеральним директором Едді Ву заявив своїм основним підрозділам, що їхня ефективність у 2025 році буде значною мірою визначатися їхньою здатністю використовувати ШІ для майбутнього зростання, згідно з доповіддю Financial Times. У звіті підкреслюється зростаюча увага до ШІ в гіганті електронної комерції.

Зростання акцій Baidu та Alibaba перекинулося на інші технологічні компанії, оскільки їхні зусилля підкреслили зростаючий інтерес і впевненість у можливостях штучного інтелекту в Китаї.

Серед інших технологічних компаній акції BYD Co злетіли до рекордно високого рівня після того, як гігант електромобілів і конкурент Tesla запустив нову технологію швидкої зарядки, яка, як він стверджував, може заряджати електромобілі за лічені хвилини.

Крім технологій, ширші ринки Гонконгу та Китаю зросли після того, як Пекін розкрив більше деталей про свої плани щодо стимулювання, зміцнивши впевненість у відновленні економіки у 2025 році.

Індекси материкового Шанхаю Шеньчжень CSI 300 і Shanghai Composite додали 0,3% і 0,2% відповідно.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,2%, також завдяки оптимізму щодо головного торгового партнера Китаю. Південнокорейський KOSPI додав 0,3%, а сінгапурський індекс Straits Times підскочив на 0,9%.

Японський індекс Nikkei 225 підскочив на 1,6%, а індекс TOPIX додав 1,5%.

Обидва індекси зросли головним чином завдяки значному зростанню акцій п'яти найбільших торгових домів Японії - Itochu Corp., Mitsui & Co., Ltd., Mitsubishi Corp., Sumitomo Corp. та Marubeni Corp. - після того, як Berkshire Hathaway збільшив свою частку в кожній з них до майже 10%. Баффет неодноразово підтримував ці п'ять компаній і заявляв про плани збільшити свої частки в них.

Основна увага в Японії була зосереджена на засіданні Банку Японії, де, як очікується, в середу центральний банк залишить ставки без змін. Але також очікується, що він вдарить по яструбиному акорду нещодавніх ознак стійкості японської інфляції та економіки.

Серед інших азіатських ринків ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно, оскільки очікується, що індекс буде слідувати за своїми регіональними аналогами.