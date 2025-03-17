Optimus збирається на Марс: Elon Musk відправить свого робота в космічну експедицію на борту Starship

Ілон Маск (Elon Musk) давно мріє про відправку групи колоністів на Марс і обіцяє, що це станеться зовсім скоро.

Однак перед тим, як наразити на небезпеку людей, Ілон Маск, зрозуміло, організовує безекіпажну експедицію на Червону планету.

У своєму акаунті в X Маск повідомив, що наприкінці 2026 року заплановано запуск космічного корабля на Марс. Компанія SpaceX відправить у космос свій Starship, а як пасажир на ньому буде присутній людиноподібний робот Optimus, якого Маск представив наприкінці 2024 року.

Якщо місія пройде успішно, то вже 2029 року Маск планує відправити на Марс людей, хоча, як зазначив мільярдер, 2031 рік видається йому більш реалістичним.