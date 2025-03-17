Сплив строк давності: Суд закрив справу проти банкіра Мецгера за напад на журналістів. Зараз він очолює «Укрфінжитло»

Київський апеляційний суд закрив провадження у справі нападу на знімальну групу журналістів програми "Схеми" за вказівкою керівництва державного "Укрексімбанку" восени 2021 року у зв'язку зі спливом термінів притягнення винних до відповідальності.

Таке рішення колегія суддів на чолі з Маргаритою Васильєвою ухвалила 17 березня, задовольнивши клопотання обвинувачених - колишнього голови держбанку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова, повідомляє Радіо Свобода.

Таким чином, суд звільнив обвинувачених від кримінальної відповідальності.

"На підставі статті 49 ККУ звільнити Мецгера Є.В. від кримінальної відповідальності за ч.1 статті 171, ч. 3 статті 171, Тельбізова І.Г. та Осіпова О.Л. кожного від кримінальної відповідальності за ч.1 статті 171, ч. 2 статті 171, ч.1 статті 126 у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності", - зачитала рішення суддя.

Що відомо про Євгена Мецгера?

До призначення головою "Укрексімбанку" у березні 2021 року Євген Мецгер був заступником колишнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та ексколеги президента Олени Кравець.

У жовтні 2021 року під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером було скоєно напад на знімальну групу програми розслідувань "Схеми". Напад стався після запитання щодо виданого банком кредиту на $60 млн під заставу ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованому Донбасі та сплачує податки окупаційній владі.

Співробітники банку відібрали у журналістів дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Весь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку у його присутності. За годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв'ю та самого нападу видалено.

Голова "Укрексімбанку" Євген Мецгер та пресслужба банку спочатку заперечували напад та звинувачували журналістів у провокації. Однак після того, як журналістам вдалося відновити відео нападу, Мецгер попросив усунути його від виконання обов'язків на час слідства і визнав свою провину, пояснивши те, що сталося "емоційним сплеском".

Наглядова рада "Укрексімбанку" спчатку відсторонила Мецгера від виконання обов'язків на період розслідування, а вже за кілька днів він сам подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Прокуратура повідомила про підозру Мецгеру та двом посадовим особам "Укрексімбанку" за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. У вересні суд визначив покарання Мецгеру у вигляді штрафу без позбавлення права займати певні посади. При цьому призначити саме таке покарання - у вигляді штрафу та без позбавлення права обіймати посади - суд просили державні обвинувачі (прокурори).

Тому вже у листопаді 2022 року Євгена Мецгера призначили головою правління державної "Української фінансової житлової компанії" ("Укрфінжитло"), яка отримує десятки мільярдів гривень від держави на фінансування програми пільгової іпотеки "єОселя".