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Артур Еш
Lockheed Martin розробить квантову навігаційну систему для військових США
12:29 17.03.2025 |
Lockheed Martin уклала контракт із Підрозділом оборонних інновацій (DIU) на створення прототипу квантової інерціальної навігаційної системи, яка зможе працювати без GPS.
Нова система отримала назву QuINS і базується на чутливих до руху квантових датчиках, які дозволяють точно визначати положення, швидкість та орієнтацію платформи навіть за відсутності супутникового сигналу.
Lockheed Martin реалізовуватиме цей проєкт спільно з компаніями Q-CTRL та AOSense. На першому етапі передбачено оцінку продуктивності QuINS та тестування її можливостей у реалістичних сценаріях. У DIU наголошують, що квантові сенсори можуть суттєво підвищити точність навігаційних систем на полі бою.
За словами Валері Браунінг, віцепрезидентки з досліджень і технологій Lockheed Martin, співпраця з лідерами у сфері квантових технологій дасть змогу створити передове рішення, яке відповідатиме потребам військових та може рятувати життя у бойових умовах.
США активно розвивають квантові технології у військовій сфері, зокрема для навігації в складних умовах. Агентство DARPA працює над програмою Robust Quantum Sensors, яка передбачає створення квантових датчиків для рухомих військових платформ. Окрім навігації, квантові технології можуть бути застосовані у сфері шифрування, зв'язку та обчислень.
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