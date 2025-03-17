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АНАЛІТИКА

Lockheed Martin розробить квантову навігаційну систему для військових США

 

Lockheed Martin уклала контракт із Підрозділом оборонних інновацій (DIU) на створення прототипу квантової інерціальної навігаційної системи, яка зможе працювати без GPS.

Нова система отримала назву QuINS і базується на чутливих до руху квантових датчиках, які дозволяють точно визначати положення, швидкість та орієнтацію платформи навіть за відсутності супутникового сигналу.

Lockheed Martin реалізовуватиме цей проєкт спільно з компаніями Q-CTRL та AOSense. На першому етапі передбачено оцінку продуктивності QuINS та тестування її можливостей у реалістичних сценаріях. У DIU наголошують, що квантові сенсори можуть суттєво підвищити точність навігаційних систем на полі бою.

За словами Валері Браунінг, віцепрезидентки з досліджень і технологій Lockheed Martin, співпраця з лідерами у сфері квантових технологій дасть змогу створити передове рішення, яке відповідатиме потребам військових та може рятувати життя у бойових умовах.

США активно розвивають квантові технології у військовій сфері, зокрема для навігації в складних умовах. Агентство DARPA працює над програмою Robust Quantum Sensors, яка передбачає створення квантових датчиків для рухомих військових платформ. Окрім навігації, квантові технології можуть бути застосовані у сфері шифрування, зв'язку та обчислень.
За матеріалами: gagadget.com
 

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