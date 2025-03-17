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IT-компанії можуть повернутися до очних співбесід через зростання випадків шахрайства з ШІ
13:27 17.03.2025 |
Через стрімке зростання популярності інструментів ШІ для отримання правильних відповідей під час співбесід великі технологічні компанії, включно з Google, розглядають можливість повернення до очних співбесід. Це рішення пов'язане з тим, що платформи на основі штучного інтелекту, такі як Interview Coder, дозволяють кандидатам обходити технічні перевірки під час віртуальних співбесід, пише CNBC.
З переходом до віддаленої роботи та онлайн-співбесід, які стали нормою під час пандемії COVID-19, кандидатам стало простіше використовувати ШІ-асистентів. Такі інструменти можуть генерувати код у режимі реального часу, аналізувати технічні питання та навіть надавати пояснення до відповідей - і все це без відома інтерв'юерів.
Один із найвідоміших інструментів - Interview Coder, стартап, створений 21-річним студентом Колумбійського університету Чунґіном "Роєм" Лі. Платформа допомагає кандидатам проходити співбесіди у таких компаніях, як Amazon, Meta та TikTok. Втім коли компанії дізнаються про шахрайство кандидатів завдяки ШІ, вони анулюють пропозиції про роботу.
Лі, якого тепер можуть відрахувати з університету через дисциплінарні порушення, захищає свою розробку.
"Зараз усі програмують із допомогою ШІ", - каже він. "Не має сенсу проводити співбесіди, які ігнорують цю реальність".
Interview Coder швидко набирає популярність, і компанія прогнозує, що до середини травня її річний дохід сягне $1 мільйона. Інші подібні інструменти, такі як Leetcode Wizard, також набирають популярності, і тисячі користувачів стверджують, що отримали роботу завдяки ШІ.
Рекрутери дедалі частіше стикаються з кандидатами, які дають ідеальні відповіді, але не розуміють логіки своїх рішень. Тепер роботодавці звертають увагу на типові ознаки шахрайства, такі як:
* Рухи очей у бік позакадрових ШІ-асистентів;
* Відображення сторонніх додатків у склі окулярів кандидатів;
* Паузи, після яких одразу слідує надто чітка відповідь.
Генрі Кірк, співзасновник стартапу Studio.init, провів віртуальну співбесіду для 700 кандидатів і записав перший раунд. Він виявив, що понад 50% претендентів шахраювали, використовуючи штучний інтелект.
"Я більше не можу довіряти результатам співбесід", - каже Кірк. "Єдиний вихід - повернутися до очного формату."
На тлі зростання шахрайства з ШІ генеральний директор Google Сундар Пічаї запропонував повернути очні співбесіди. Під час внутрішньої зустрічі у лютому співробітники Google запитали керівництво, чи варто компанії знову проводити співбесіди в офісі.
"Якщо ми всі працюємо у гібридному форматі, то варто розглянути можливість проведення частини співбесід в офісі", - відповів Пічаї. "Це допоможе кандидатам зрозуміти культуру Google і буде корисно для обох сторін."
Інші компанії також вживають заходів:
* Deloitte відновила очні співбесіди для своїх програм у Великій Британії.
* Anthropic, компанія-розробник ШІ-чатбота Claude, заборонила використання ШІ під час співбесід;
* Amazon тепер змушує кандидатів підтверджувати, що вони не використовуватимуть ШІ-асистентів.
Основна суперечка довкола ШІ у співбесідах стосується Leetcode - популярної платформи для перевірки навичок програмування. Такі компанії, як Google, Meta та Amazon, використовують Leetcode для оцінки здібностей інженерів. Проте багато програмістів, включно з Лі, критикують Leetcode як застарілу систему, що не відображає реальні навички роботи.
"Я витратив 600 годин на підготовку до Leetcode, і це було жахливо", - каже Лі. "Я мало не кинув програмування через цю систему".
Interview Coder та Leetcode Wizard позиціюють себе як альтернативу складним технічним співбесідам, закликаючи компанії прийняти використання ШІ, а не забороняти його. Лі вважає, що компанії повинні адаптуватися до нових реалій, а не боротися з ними.
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