OpenAI закликала заборонити DeepSeek та китайські ШІ-моделі

OpenAI у новій політичній пропозиції під назвою "План дій щодо ШІ", поданій до ініціативи адміністрації Трампа, назвала китайську лабораторію штучного інтелекту DeepSeek "контрольованою державою". Компанія закликає уряд США розглянути можливість заборони моделей DeepSeek, а також інших систем штучного інтелекту, розроблених організаціями, пов'язаними з Китайською Народною Республікою (КНР), повідомляє TechCrunch.

У поданій OpenAI пропозиції йдеться про те, що моделі DeepSeek, зокрема її модель міркування R1, становлять ризик для безпеки через китайські закони про обробку даних. OpenAI стверджує, що китайські компанії зобов'язані надавати дані користувачів за запитом уряду КНР, що створює потенційні загрози для міжнародних користувачів.

Щоб мінімізувати те, що OpenAI називає "ризиками для конфіденційності та безпеки, включно з ризиком крадіжки інтелектуальної власності", компанія пропонує заборонити використання ШІ-моделей, створених у КНР, у всіх країнах, віднесених до "Першого рівня" згідно з експортними обмеженнями адміністрації Байдена. Ці правила вже обмежують експорт високопродуктивних ШІ-чипів до Китаю та його союзників.

OpenAI не уточнює, чи поширюється її заклик до заборони на API DeepSeek, її відкриті моделі або і те, і інше. Багато компаній, включно з Microsoft, Perplexity та Amazon, вже розміщують відкриті моделі DeepSeek на своїй інфраструктурі, що свідчить про те, що ці моделі можуть не бути безпосередньо під контролем уряду Китаю.

Раніше OpenAI звинувачувала DeepSeek у порушенні її умов користування через "дистиляцію" знань із моделей OpenAI. Однак останні заяви про зв'язок DeepSeek з китайською державою свідчать про ескалацію конфлікту між двома компаніями.

Звісно, як це часто буває з китайськими компаніями, немає прямих доказів того, що уряд Китаю напряму контролює DeepSeek. Лабораторія була створена як відгалуження хедж-фонду High-Flyer, а не як державна дослідницька установа. Однак останніми місяцями влада Китаю почала приділяти DeepSeek більше уваги.

Кілька тижнів тому засновник DeepSeek Лян Веньфен зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, що підсилило спекуляції щодо ролі компанії у стратегічних планах країни щодо ШІ. Хоча ця зустріч не є прямим доказом державного контролю, вона демонструє, що китайський уряд визнає DeepSeek ключовим гравцем у сфері ШІ.

Пропозиція OpenAI відповідає поточній політиці уряду США щодо обмеження китайських технологічних компаній. Протягом останнього року Вашингтон посилив обмеження щодо доступу Китаю до передових технологій ШІ, посилаючись на міркування національної безпеки.

Заклик до заборони ШІ-моделей, пов'язаних із КНР, може ще більше загострити технологічне протистояння між США та Китаєм, особливо з огляду на їхню конкуренцію за домінування у сфері штучного інтелекту. Чи ухвалить адміністрація Трампа пропозицію OpenAI, поки що невідомо.