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АНАЛІТИКА

ЄС підтвердив вихід США з групи, яка розслідує злочин агресії Росії проти України

 

Сполучені Штати офіційно повідомили Євроюст про вихід із міжнародної групи, створеної для розслідування дій керівництва держав, відповідальних за повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву Євроюсту наводить Sky News.

Відомство ЄС повідомило, що США офіційно сповістили про припинення участі в Міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).

"ICPA, розміщений на базі Євроюсту, продовжує свою роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні", - додали в Євроюсті.

Про вихід США з цієї багатонаціональної групи раніше в понеділок повідомило The New York Times.

Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України був створений для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, що визначаються міжнародним правом і договорами як агресія, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.

Адміністрація колишнього американського президента Джо Байдена приєдналася до ICPA у 2023 році. США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою.

Центр запрацював у Гаазі в липні 2023 року і, як говорили в ЄС, повинен був мати ключове значення для розслідування злочину агресії Росії проти України та сприяти формуванню справ для майбутніх судових процесів.
Ключові теги: ЄС, Росія, США
 

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