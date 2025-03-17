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ЄС підтвердив вихід США з групи, яка розслідує злочин агресії Росії проти України
17:03 17.03.2025 |
Сполучені Штати офіційно повідомили Євроюст про вихід із міжнародної групи, створеної для розслідування дій керівництва держав, відповідальних за повномасштабне вторгнення в Україну.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву Євроюсту наводить Sky News.
Відомство ЄС повідомило, що США офіційно сповістили про припинення участі в Міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).
"ICPA, розміщений на базі Євроюсту, продовжує свою роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні", - додали в Євроюсті.
Про вихід США з цієї багатонаціональної групи раніше в понеділок повідомило The New York Times.
Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України був створений для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, що визначаються міжнародним правом і договорами як агресія, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.
Адміністрація колишнього американського президента Джо Байдена приєдналася до ICPA у 2023 році. США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою.
Центр запрацював у Гаазі в липні 2023 року і, як говорили в ЄС, повинен був мати ключове значення для розслідування злочину агресії Росії проти України та сприяти формуванню справ для майбутніх судових процесів.
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