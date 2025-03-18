Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський

23:48 17.03.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яка була присвячена дронам.

"Сьогодні провів Ставку. Кілька питань було, але найголовніше - це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

За словами президента, Україна розвиває лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку держави.
"Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет - "Довгого Нептуна". Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами", - додав президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4395
  0,0703
 0,17
EUR
 1
 45,1649
  0,0642
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1381  0,01 0,03 41,7219  0,04 0,10
EUR 44,7423  0,09 0,20 45,5108  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,13 0,30 41,4300  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес