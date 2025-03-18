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Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський
23:48 17.03.2025 |
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яка була присвячена дронам.
"Сьогодні провів Ставку. Кілька питань було, але найголовніше - це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.
За словами президента, Україна розвиває лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку держави.
"Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет - "Довгого Нептуна". Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами", - додав президент.
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