Акції США зросли, оскільки інвестори зважують економічні дані та політику Трампа

Американські акції в понеділок зростали другу сесію поспіль, оскільки інвестори шукають вигідні пропозиції після чотиритижневого падіння Nasdaq і S&P 500 і оцінюють останні економічні дані, щоб оцінити вплив політики адміністрації Трампа.

Роздрібні продажі дещо відновилися в лютому, але не виправдали очікувань, що відображає зростаючу невизначеність щодо мит і масштабні звільнення працівників федерального уряду. Окремий звіт показав, що в березні промислова активність у штаті Нью-Йорк впала найбільше за останні два роки.

«Єдиними ознаками відновлення витрат після січневого спаду, спричиненого погодними умовами, і створення запасів напередодні мит були витрати в Інтернеті», - сказав Брайан Якобсен, головний економіст Annex Wealth Management в Меномоні-Фоллз, штат Вісконсин.

«Настрої часто є жахливим провісником витрат, але хороші настрої, які підтримували витрати, тепер залишилися в далекому минулому».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 353,44 пункти, або на 0,85%, до 41 841,63, S&P 500 - на 36,18 пункти, або на 0,64%, до 5 675,12, а Nasdaq Composite - на 54,58 пункти, або на 0,31%, до 17 808,66.

Крім того, в березні настрої американських будівельників впали до семимісячного мінімуму, оскільки мита на імпортні матеріали збільшили витрати на будівництво.

Як очікується, ФРС на засіданні в середу залишить ставки без змін, згідно з інструментом FedWatch Tool від CME.

Чиновники ФРС також оголосять економічні прогнози в своїй політичній заяві, що дасть найбільш відчутні свідчення того, як американські центральні банки бачать можливий вплив політики адміністрації Трампа, яка затьмарила раніше хороші економічні перспективи.

Федеральний резервний банк Атланти скоригував свій прогноз економічної активності в першому кварталі до 2,1% скорочення, в порівнянні з оцінкою від 7 березня на 1,6%.

Акції впали в останні тижні, а індекс S&P 500 впав минулого тижня більш ніж на 10% від свого лютневого рекордного максимуму - падіння, яке визначає корекцію. У п'ятницю ринок відновився, оскільки інвестори купували акції, які можуть мати кращі перспективи в умовах політики Трампа.

Індекс «блакитних фішок» Dow знаходився приблизно на 3% від корекції після нещодавнього зростання протягом останніх двох сесій, тоді як Nasdaq підтвердив, що 6 березня він перебуває на території корекції.

З 11 основних секторів S&P, нерухомість та енергетика лідирували в зростанні, тоді як споживчий сектор був єдиним, хто знизився.

На вихідних міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю попередив, що немає «жодних гарантій», що Сполученим Штатам вдасться уникнути рецесії.

Акції Tesla впали на 4,79% після того, як брокерська компанія Mizuho знизила свій ціновий орієнтир на акції виробника електромобілів до $430 з $515. За рік акції впали на 41%.

Акції компаній, що займаються квантовими обчисленнями, таких як D-Wave Quantum і Quantum Corp, зросли на 10,15% і 40,09% відповідно, оскільки виробник чіпів для штучного інтелекту Nvidia розпочав свою щорічну конференцію.

Акції Intel виросли на 6,82% після того, як агентство Reuters повідомило, що новий генеральний директор компанії Ліп-Бу Тан розглянув можливість значних змін в методах виробництва чіпів і стратегіях ШІ.

Акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 4,44 до 1 на Нью-Йоркській фондовій біржі та 2,47 до 1 на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq.

Індекс S&P 500 показав дев'ять нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум, а індекс Nasdaq Composite зафіксував 45 нових максимумів і 111 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,86 мільярдів акцій, порівняно з 16,53 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.