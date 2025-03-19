Долар застряг біля 5-місячного мінімуму, намагаючись позбутися побоювань щодо зростання

У вівторок долар США впав до п'ятимісячного мінімуму по відношенню до євро та інших основних валют, оскільки інвестори намагалися впоратися з потенційним економічним впливом зростаючої глобальної торгової напруженості.

Побоювання, що агресивна тарифна політика президента США Дональда Трампа може спровокувати більш широке економічне уповільнення, підірвали долар на тлі низки негативних опитувань щодо настроїв.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних конкурентів, впав приблизно на 6% з більш ніж дворічного піку 110,17, досягнутого в середині січня. Востаннє він був на рівні 103,44, намагаючись зробити рішучий крок від п'ятимісячного мінімуму 103,21, досягнутого минулого вівторка.

Американська валюта навряд чи отримала значну підтримку від даних по роздрібних продажах в понеділок, які показали помірне зростання в лютому після переглянутого падіння на 1,2% в січні.

Напередодні очікуваного голосування щодо масштабного пакету стимулів у Німеччині курс євро коливався біля позначки $1,0919, недалеко від свого найвищого рівня з 11 жовтня - $1,0947, досягнутого минулого тижня.

У понеділок Конституційний суд Німеччини відхилив нові скарги опозиційних партій на план майбутнього коаліційного уряду, відкривши шлях до скликання парламенту у вівторок для розгляду цього питання.

Пакет передбачає створення фонду інфраструктури у розмірі 500 млрд євро ($544 млрд) та радикальні зміни правил запозичень для посилення оборони та відродження зростання найбільшої європейської економіки.

На політичному фронті очікується, що Федеральна резервна система США, Банк Японії і Банк Англії на своїх засіданнях цього тижня не змінять ставки, що змусить ринки зосередитися на будь-яких подальших вказівках від офіційних осіб.

ФРС також опублікує нові економічні прогнози, які стануть найбільш вагомим свідченням того, як американські центробанки оцінюють ймовірний вплив політики адміністрації Трампа на економіку.

«В цілому, ми бачимо, що перекіс є «голубиним», - пишуть в аналітичній записці стратеги Citi FX.

«Якщо ми зіткнемося з нижчими темпами зростання/зайнятості та вищою інфляцією, ми підозрюємо, що ФРС схилиться до обережного прогнозу щодо зростання/зайнятості», - зазначили вони.

Ринки хеджують свої ставки, в даний час закладаючи в ціну близько 60 базисних пунктів скорочення ставки ФРС, тобто трохи більше двох скорочень, до кінця року.

В Азії, незважаючи на те, що Банк Японії, як очікується, підвищить процентні ставки в цьому році, єна відступила від піку минулого вівторка в 146,545 за долар, що є найсильнішим показником з 4 жовтня.

Політики Банку Японії розпочали своє дводенне засідання у вівторок і, як очікується, обговорять, наскільки ескалація торгової війни між США і Японією становить ризик для економіки Японії, що стане ключовим фактором для визначення часу наступного підвищення процентної ставки.

Долар виріс на 0,07% до 149,3 єни після того, як раніше торкнувся трохи менше двотижневого максимуму 149,46.

Фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2985, трохи нижче максимуму понеділка в $1,2999, найсильнішого з 7 листопада.

У вівторок центральний банк Австралії заявив, що залишається більш обережним, ніж ринок, щодо перспектив подальшого пом'якшення політики після того, як минулого місяця він знизив процентні ставки вперше за останні чотири роки.

Австралієць, який, як правило, виступає ліквідним проксі для валюти свого головного торгового партнера, Китаю, був близький до свого найвищого рівня за трохи менше ніж місяць на тлі зростання роздрібних продажів в Китаї в понеділок і оптимізму щодо «спеціального плану дій» офіційних осіб, спрямованого на стимулювання внутрішнього споживання.

Австралійський долар стабілізувався на рівні $0,6383, в той час як новозеландський долар у вівторок піднявся до найвищого рівня з 10 грудня - $0,58265.

Біткоїн знизився на 0,18% до $83 827,14.