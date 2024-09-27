Долар коливається, чутливі до ризику валюти підтримуються оптимізмом щодо Китаю

У п'ятницю долар похитнувся і, схоже, буде знижуватися третій місяць поспіль, оскільки інвестори зважували дані з США, щоб оцінити темпи зниження процентних ставок, в той час як китайські заходи зі стимулювання економіки підтримували чутливі до ризику валюти.

На початку торгів ієна впала до 145,57, найнижчого рівня з 3 вересня, оскільки в п'ятницю правляча партія Японії проводить один з найбільш непередбачуваних за останні десятиліття конкурсів на посаду лідера.

Ринки готувалися до перемоги жорсткого націоналіста Санае Такаічі, який входить до трійки лідерів і є затятим противником подальшого підвищення процентних ставок в Японії.

Результати першого туру голосування очікуються після обіду в Азії, після чого, ймовірно, відбудеться другий тур виборів.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що базова інфляція в столиці Японії досягла цільового показника центрального банку в 2% у вересні, що свідчить про те, що економіка досягає прогресу у виконанні критеріїв для подальшого підвищення ставок.

Тим часом, низка стимулюючих заходів Китаю цього тижня продовжила підвищувати апетит до ризику, що призвело до зростання цін на акції, сировинні товари та чутливі до ризику валюти. Дотеперішні кроки включали зниження суми готівки, яку банки повинні тримати в якості резервів, на 50 базисних пунктів, щоб вивільнити більше коштів для кредитування, а також низку знижень ключових процентних ставок.

Фунт стерлінгів трохи знизився до $1,33935, але залишився близьким до 2,5-річного максимуму, якого він досяг цього тижня, тоді як австралійський і новозеландський долари також трималися біля багаторічних максимумів завдяки планам стимулювання економіки Китаю.

Австралійський долар знизився до $0,6880, але був близький до 18-місячного максимуму, якого він досяг у середу. Ківі востаннє коштував $0,63065, недалеко від свого дев'ятимісячного максимуму.

У четвер лідери Китаю пообіцяли підтримати економіку, що переживає труднощі, шляхом «примусового» зниження процентних ставок і коригування фіскальної та монетарної політики, посиливши очікування на додаткові стимули.

Зауваження, що включали вказівки чиновникам щодо підтримки споживання домогосподарств та стабілізації проблемного ринку нерухомості, з'явилися в офіційному підсумковому документі щомісячної зустрічі вищих посадових осіб Комуністичної партії, Політбюро.

«Безумовно, здається, що власність та економіка стали нагальним пріоритетом для Політбюро, судячи з часу оголошень та конкретної згадки про фіскальні заходи», - сказав Джон Вітар, який керує хедж-фондом для особливих ситуацій в Азії в компанії Pictet Asset Management.

«Ми позитивно ставимося до зміни формулювань, але хочемо побачити конкретні деталі, щоб мати можливість прийняти обґрунтоване рішення щодо ефективності таких заходів».

Дані, опубліковані в четвер, свідчать про те, що ринок праці в США залишається досить здоровим, в той час як інші звіти показують, що корпоративні прибутки в другому кварталі зростали більш високими темпами, ніж спочатку передбачалося, що підкреслює оптимістичні економічні перспективи.

Долар, однак, залишився в програші, оскільки трейдери оцінили пом'якшення на 73 базисних пункти (б.п.) до кінця року, з 51% ймовірністю ще одного значного скорочення на піввідсотка, згідно з FedWatch Tool від CME Group.

Нещодавно Федеральна резервна система продемонструвала зміщення фокусу з інфляції на підтримку здорового ринку праці, знизивши минулого тижня процентну ставку на 50 б.п. більше, ніж зазвичай.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика валют, що включає ієну та євро, востаннє був на рівні 100,69, недалеко від 14-місячного мінімуму в 100,21, якого він досяг в середу. Індекс знижується вже четвертий тиждень поспіль і третій місяць поспіль.

Курс євро стабілізувався на рівні $1,11685, трохи нижче 14-місячного максимуму в $1,1214, якого він досяг у середу.

Райан Брандхем, керівник відділу глобальних ринків капіталу в Північній Америці в Validus Risk Management, сказав, що дані вказують на те, що економіка США зростає високими темпами, і хоча ринок праці сповільнюється, побоювання ринку щодо більш різкого спаду можуть бути перебільшеними.

«Це передбачає більш обережний підхід до зниження процентних ставок з пріоритетом балансу між мандатом ФРС щодо зайнятості та відстеженням інфляційних ризиків».

Інвестори будуть стежити за індексом цін на витрати на особисте споживання, який вийде сьогодні, але аналітики не очікують, що ці дані суттєво змінять ринкове ціноутворення щодо ставок в США, якщо тільки не буде величезного промаху.