Австралійський і новозеландський долари оновили максимуми на тлі стимулювання Китаю

Австралійський і новозеландський долари в середу досягли багатомісячних максимумів, а юань - найсильнішого рівня за останній рік, оскільки агресивний пакет стимулів Китаю став останнім поштовхом для апетиту до ризику.

На початку азіатської сесії австралієць сягнув позначки $0,6907, що є найвищим показником з лютого 2023 року, а ківі піднявся до дев'ятимісячного максимуму в $0,6353, при цьому обидві валюти продовжили своє зростання з попередньої сесії.

Австралійський долар згодом втратив частину свого зростання після того, як у середу вийшли дані, що показали, що внутрішні споживчі ціни сповільнилися до трирічного мінімуму в серпні, а базова інфляція досягла найнижчого рівня з початку 2022 року. Востаннє вона знизилася на 0,06% до $0,6888.

Ринки в усьому світі насолоджувалися останніми заходами підтримки, оголошеними у вівторок, починаючи від масштабного зниження ставок і закінчуючи підтримкою фондового ринку Китаю, що заохотило інвесторів.

Відповідно до своїх широких заходів пом'якшення, Народний банк Китаю в середу також знизив вартість своїх середньострокових кредитів для банків з 2,30% до 2,00%.

Материковий юань виріс до 16-місячного максимуму в 7,0012 за долар, а його офшорний еквівалент - до 6,9952 за долар, що є максимумом за останні 16 місяців.

«Судячи з реакції фінансового ринку, ці заяви насправді перевершили очікування ринку», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia, зазначивши, що від них особливо виграли валюти з тісними зв'язками з китайською економікою, такі як австралійський та новозеландський долари.

«Долар ківі був фактично лідером серед своїх аналогів з G10, і я думаю, що це тому, що учасники ринку вважають, що заходи, оголошені вчора, підтримують споживчий попит, і тому це, як правило, хороший знак для попиту на новозеландський молочний експорт», - сказала вона.

У той же час, фунт стерлінгів виріс на 0,1% і торгувався на рівні $1,3430, що не спостерігалося з березня 2022 року. Додаткову підтримку йому надали менш агресивні очікування зниження ставок Банком Англії в цьому році в порівнянні з Федеральною резервною системою.

Тим часом долар - традиційна валюта-притулок - опинився під тиском через високий апетит до ризику, а зростаючі бети на ще одне масштабне зниження ставок у США в листопаді додали «зустрічних вітрів» для американської валюти.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС становить 58%, в той час як тиждень тому вона становила лише 29%.

Дані у вівторок показали, що споживча довіра в США несподівано впала у вересні на тлі зростаючого занепокоєння щодо стану ринку праці.

«Споживачі залишаються песимістично налаштованими щодо економіки», - зазначають економісти Wells Fargo у своїй записці.

«Хоча ми очікуємо, що існує низка причин, через які домогосподарства стають більш песимістичними, стриманий ринок праці залишається головною проблемою».

По відношенню до кошика валют, долар востаннє становив 100,30, перебуваючи біля більш ніж річного мінімуму в 100,21.

На попередній сесії індекс долара впав більш ніж на 0,5%, що стало найбільшим одноденним падінням за місяць.

Курс єни був стабільним на рівні 143,36 за долар, в той час як євро зріс на 0,08% до $1,1189, коливання біля 13-місячного максимуму, досягнутого минулого місяця.