Ціни на золото досягли рекордного максимуму вище $2 700; мідь підтримується Китаєм

Ціни на золото продовжили своє рекордне зростання на азіатських торгах в середу, оскільки стійкий оптимізм щодо зниження процентних ставок в США тиснув на долар, а в найближчі дні очікуються нові сигнали щодо американської економіки.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися після зростання до двомісячних максимумів на оптимізмі з приводу нових заходів стимулювання в Китаї, найбільшому імпортері.

Ціни на інші метали підтримувалися нещодавнім зниженням курсу долара, який впав до 14-місячного мінімуму після того, як минулого тижня Федеральна резервна система США знизила процентні ставки. Центральний банк також оголосив про початок циклу пом'якшення, в рамках якого очікується подальше зниження ставок в найближчі місяці.

Спотове золото подорожчало на 0,3% до рекордного рівня 2670,52 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, досягли піку в 2694,75 доларів за унцію.

Перспектива зниження процентних ставок стала ключовим фактором підтримки для золота, оскільки трейдери заклали в ціну нижчу альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Цього тижня багато спікерів ФРС нададуть більше інформації щодо процентних ставок, особливо в четвер, під час виступу голови Джерома Пауелла.

У п'ятницю будуть опубліковані дані по індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції для ФРС - і, як очікується, вони також вплинуть на плани центрального банку щодо процентних ставок.

Аналітики Citi вважають, що ФРС, швидше за все, знизить ставки в цілому на 125 базисних пунктів після зниження на 50 б.п. минулого тижня. Goldman Sachs очікує зниження ставок на 25 б.п. на кожному засіданні з листопада і до червня 2025 року.

Перспектива зниження ставок послабила долар, що сприяло зростанню цін на дорогоцінні метали. Попит на золото також спостерігався на тлі посилення напруженості на Близькому Сході, оскільки Ізраїль продовжував наступ на ХАМАС і Хезболу.

Інші дорогоцінні метали дещо знизилися в середу, але також закріпили значний приріст на останніх сесіях. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $988,80 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до $32,267 за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,3% до $9 858,50 за тонну, в той час як одномісячні ф'ючерси на мідь впали на 0,2% до $4,5158 за фунт. Обидва контракти були на більш ніж двомісячних максимумах.

Червоний метал продемонстрував сильне ралі у вівторок після того, як провідний імпортер, Китай, оголосив про нові заходи грошово-кредитного стимулювання, спрямовані на підтримку зростання, що, на думку трейдерів, допоможе підвищити попит на мідь в країні.

Але аналітики кажуть, що Пекіну потрібно зробити більше для підтримки зростання, особливо з фіскального боку.