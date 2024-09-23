Інтервенції НБУ минулого тижня зросли до $826 млн

Чистий продаж валюти Національним банком України (НБУ) на міжбанківському ринку зріс до $826,4 млн з $746,5 млн тижнем раніше, що стало найвищим показником з липня цього року, свідчать дані регулятора.

Згідно з ними, центробанк не здійснював купівлю валюти цього тижня.

Офіційний курс гривні за тиждень послабився на 3 коп. - до 41,3481 грн/$1, а готівковий - на 8 коп.: у разі купівлі - до 41,65 грн/$1 і в разі продажу - до $41,73 грн/$1.

Від початку 2024 року долар за офіційним курсом подорожчав на 8,8%, або на 3,34 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 13,1%, або на 4,78 грн.

Як свідчать дані, які НБУ встиг опублікувати за цей період, з понеділка до четверга негативне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу скорочувалося з $55,4 млн до $46,8 млн.

Міжнародні резерви України в серпні, за попередніми оцінками Нацбанку, зросли на 13,7%, або на $5 млрд 98,6 млн - до $42 млрд 330,5 млн.

Як повідомлялося, Нацбанк з 10 вересня дозволив купівлю і переказ інвалюти юрособами-резидентами, які є суб'єктами електронної комерції, за кордон для сплати податку на додану вартість (ПДВ) за операціями купівлі товарів вітчизняних виробників споживачами з країн ЄС. Також регулятор дав можливість українському бізнесу відшкодувати купонні платежі за єврооблігаціями, які були виплачені з 24 лютого 2022 року до 9 липня 2024 року, за рахунок накопиченої в Україні власної іноземної валюти.

Одночасно з перерахованими вище заходами валютних послаблень НБУ запровадив ліміт на оплату годинників, ювелірних виробів, коштовного каміння та монет з валютних карток українських банків за кордоном у розмірі 100 тис. грн/міс. і на операції з агентами нерухомості - до 500 тис. грн/місяць.