Єна зменшує втрати, оскільки Банк Японії налаштований оптимістично, а долар розривається через прогноз щодо ставок

Єна відіграла свої втрати, оскільки Банк Японії висловив оптимізм щодо зростання і дав зрозуміти, що буде виважено підходити до подальшого посилення політики, в той час як долар мав власні проблеми, оскільки ринки оцінювали більш швидке зниження ставок в США.

Це був важкий тиждень для єни: євро подорожчав на 2,2% до 159,46, оскільки спекулянти фіксували прибуток за нещодавніми довгими позиціями по ієні.

Євро також зміцнився до $1,1160, що на 0,8% вище за тиждень і на відстані удару від серпневого піку в $1,1201. Прорив цієї позначки дозволить досягти максимуму липня 2023 року на рівні $1,1275.

Долар залишився на рівні 142,45 єни, коли Банк Японії, як і очікувалось, одноголосним голосуванням залишив без змін цільову ставку за кредитами овернайт на рівні 0,25%.

Банк Японії зберіг свою думку, що економіка залишається на шляху до помірного відновлення, але заявив, що інфляція є помірною і знаходиться в межах цільового показника, в результаті чого інвестори стали менш схильними до зниження курсу єни по відношенню до долара США.

Дані по споживчим цінам, опубліковані в п'ятницю, показали, що базова інфляція зросла до 2,8% в серпні, в той час як загальна інфляція досягла 3,0%.

Самара Хаммуд, валютний стратег CBA, зазначив, що реальна ставка в Японії залишається глибоко негативною на рівні близько -2,5%, в той час як Банк Японії оцінює її як нейтральну в діапазоні від -1% до 0,5%.

«Таким чином, є можливість для подальшого підвищення облікової ставки, зберігаючи при цьому сприятливі фінансові умови», - сказала вона. «Наш базовий сценарій передбачає, що Банк Японії в жовтні підвищить ставку на 25 б.п., хоча збільшується ризик більш пізнього підвищення».

«Нещодавні потрясіння на фінансових ринках та майбутні вибори до Ліберально-демократичної партії можуть змусити Банк Японії бути більш обережним у питанні підвищення ставок».

Політичні заяви Банку Японії іноді можуть бути досить непрозорими, тому інвестори будуть уважно стежити за будь-якими натяками губернатора Кадзуо Уеда щодо термінів і темпів посилення монетарної політики на його прес-конференції після засідання.

Решта світу рухається в іншому напрямку, хоча довгоочікуване зниження ставки центральним банком Китаю виявилося невловимим. Китай несподівано залишив базові кредитні ставки без змін на щомісячному засіданні в п'ятницю.

Китай натякає на інші заходи стимулювання, частково завдяки агресивному пом'якшенню Федеральної резервної системи США, що призвело до падіння долара до 16-місячного мінімуму по відношенню до юаня.

Великі державні банки купували долари на спотовому валютному ринку в п'ятницю, щоб запобігти занадто швидкому зростанню курсу юаня, повідомили два обізнаних з цим питанням людини.

Ринки припускають 40% ймовірність того, що ФРС знизить ставку ще на 50 базисних пунктів (б.п.) в листопаді, а до кінця року вона може знизитися на 73 б.п. До кінця 2025 року ставки очікуються на рівні 2,85%, що зараз вважається нейтральною оцінкою ФРС.

Такий «голубиний» прогноз зміцнив надії на подальше економічне зростання США та спричинив значне зростання ризикових активів. Валюти, що спираються на глобальне зростання та ціни на сировинні товари, також виграли, і австралійський долар сягнув позначки $0,6800.

Індекс долара США застряг на позначці 100,69, трохи вище річного мінімуму.

Фунт стерлінгів також виріс після того, як Банк Англії залишив ставки без змін у четвер, в той час як його голова заявив, що він повинен бути «обережним, щоб не знижувати ставки занадто швидко або на занадто велику суму».

За тиждень фунт виріс на 1,1% до $1,3276, досягнувши найвищого рівня з березня 2022 року.