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АНАЛІТИКА

НБУ підвищив нормативи обов'язкового резервування на 5 в.п. і ліміт їх покриття ОВДП з 50% до 60%

 

Національний банк України (НБУ) з 11 жовтня підвищив нормативи обов'язкового резервування на 5 відсоткових пунктів (в.п.), окрім гривневих вкладів фізосіб на термін від 93 дня, а також збільшив ліміт покриття цих резервів облігаціями внутрішньої держпозики з 50% до 60%.

"З 11 жовтня 2024 року НБУ підвищує нормативи обов'язкового резервування на 5 в. п. (за винятком нормативів для строкових вкладів фізичних осіб у гривні строком 93 календарних дні і більше). Крім того, з цієї ж дати НБУ збільшить до 60% частку обов'язкових резервів, яку банки можуть покривати коштом бенчмарк-ОВДП", - ідеться в пресрелізі за підсумками рішення правління НБУ в четвер.

За оцінками Нацбанку, зазначені кроки не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку і спрямовані на повернення інфляції до цілі на горизонті політики.

Центробанк вважає, що комбінація цих заходів збільшить гнучкість банків в управлінні власною ліквідністю та стимулюватиме додатковий попит з їхнього боку на ОВДП, що посилить здатність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку.

Зокрема, з 11 жовтня 2024 року норматив обов'язкового резервування банків за гривневими вкладами фізосіб на строк від 93 календарних днів залишиться нульовим, тоді як на валютні вклади зросте з 10% до 15%.

За коштами фізосіб на вимогу та коштами на поточних рахунках фізосіб, а також за вкладами на строк до 92 днів норматив буде збільшено в національній валюті з 20% до 25%, в іноземній валюті - з 30% до 35%.

Що стосується коштів юросіб, то за їхніми гривневими коштами норматив підвищується з 10% до 15%, а у валюті - з 20% до 25%.

За коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів та кредитами, отриманими від міжнародних (окрім фінансових) та інших організацій-нерезидентів, у національній валюті норматив обов'язкового резервування з 11 жовтня буде збільшено з 10% до 15%, а в іноземній валюті - з 20% до 25%.

Обсяг обов'язкових резервів з 11 вересня по 10 жовтня становить 390,95 млрд грн порівняно з 389,17 млрд грн у попередній період.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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