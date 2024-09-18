Ціни на золото зростають, рекордні максимуми в полі зору на тлі бетів на зниження ставок

Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах в середу, утримуючи нещодавні рекордні максимуми, оскільки трейдери очікують, наскільки Федеральна резервна система США знизить процентні ставки.

Цього тижня ціни на дорогоцінний метал ненадовго досягли рекордних максимумів на тлі зростаючих очікувань зниження ставки на 50 базисних пунктів, що негативно вплинуло на курс долара і прибутковість казначейських облігацій. Але деякі сильніші, ніж очікувалося, дані з США ускладнили очікування значного зниження ставок.

Спотове золото о 06:16 EET подорожчало на 0,2% до 2 574,15 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,3% до 2 600,40 доларів за унцію.

Спотові ціни були трохи нижче рекордного максимуму в $2 589,78 за унцію, досягнутого на початку цього тижня.

Найбільшою підтримкою для золота стала зростаюча впевненість в тому, що ФРС знизить процентні ставки за підсумками засідання в середу.

Хоча спочатку ринки розділилися щодо зниження ставки на 25 або 50 базисних пунктів, CME Fedwatch показав, що очікування змістилися в бік зниження на 50 б.п. на останніх сесіях.

Бети на зниження ставки на 50 б.п. збереглися навіть попри те, що нещодавні дані щодо роздрібних продажів та інфляції виявилися сильнішими, ніж очікувалося, що свідчить про певну стійкість економіки США.

Але занепокоєння щодо послаблення ринку праці, як очікується, призведе до того, що ФРС розпочне цикл пом'якшення, який може призвести до зниження процентних ставок щонайменше на 100 б.п. до кінця 2024 року.

Зниження ставок є позитивним фактором для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки вони означають зниження альтернативної вартості інвестицій у недохідні активи.

Але інші дорогоцінні метали відставали від золота: ф'ючерси на платину знизилися на 0,5% до $983,90 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до $30,837 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали в середу, оскільки ринки в Китаї, найбільшому імпортері, знову відкрилися після довгих вихідних, а місцеві трейдери відреагували на більш слабкі економічні дані з країни.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до $9 326,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,9% до $4,2475 за фунт.

Слабкі дані по промисловому виробництву і роздрібним продажам з Китаю, опубліковані на вихідних, вказали на тривалу слабкість найбільших економічних двигунів країни, що, як побоюються трейдери, може ще більше знизити його апетит до міді.

Але слабкі показники також підштовхнули деякі ставки на те, що Пекін буде змушений запровадити більше заходів стимулювання, які можуть прискорити короткострокове зростання і допомогти підтримати попит на мідь.

Ця думка допомогла обмежити загальні втрати в міді.