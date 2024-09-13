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Азійські акції дрейфують вгору на тлі спекуляцій щодо зниження ставок; Японія відстає

08:43 13.09.2024 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю, оскільки увага була зосереджена на першому потенційному зниженні процентної ставки Федеральним резервом за останні чотири роки, а ринки Гонконгу лідирували на вигідних покупках місцевих технологічних важковаговиків.

Японські акції відстали від своїх регіональних аналогів після того, як цього тижня зазнали різких коливань на тлі слабких сигналів щодо інфляції та яструбиних коментарів Банку Японії. Засідання Банку Японії наступного тижня також знаходиться в центрі уваги.

Регіональні ринки успадкували деяке нічне зростання на Волл-стріт, де інвестори не звернули уваги на показники тривкої інфляції на тлі наполегливих бетів на зниження процентної ставки ФРС на засіданні наступного тижня. Стійкі покупки в технологічному секторі також допомогли.

Ф'ючерси на американські фондові індекси були стабільні на азіатських торгах.

Гонконгський індекс Hang Seng був найкращим в Азії в п'ятницю, продовживши зростання до третьої сесії, оскільки трейдери купували сильно дисконтовані акції місцевих інтернет-компаній.

Але китайські ринки були набагато менш позитивними: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite незначно зросли з більш ніж семимісячних мінімумів, досягнутих на початку цього тижня.

Настрої щодо Китаю залишаються напруженими після низки посередніх економічних показників країни за серпень. Перспектива нових торговельних обмежень з боку США також важить.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX впали приблизно на 0,9% кожен у п'ятницю, відстаючи від своїх регіональних аналогів.

Обидва індекси були налаштовані на стримане завершення тижня після різких коливань, оскільки інвестори зважували деякі м'які сигнали щодо інфляції та яструбині коментарі чиновників Банку Японії.

Представники Банку Японії попередили, що центральний банк, швидше за все, підвищить процентні ставки в тандемі зі зростанням інфляції. Але низька інфляція індексу цін виробників дещо підірвала цей сигнал.

Засідання Банку Японії має відбутися наступного тижня, хоча інвестори не впевнені щодо чергового підвищення ставок. Наступного тижня також будуть опубліковані дані по споживчій інфляції в Японії.

Більш широкі азіатські ринки були різноспрямовані на тлі спекуляцій щодо того, чи знизить ФРС ставки на 25 або 50 б.п. наступного тижня. Хоча деякі високі показники інфляції в США сприяли меншому зниженню ставок, ознаки слабкості на ринку праці призвели до того, що бети на зниження ставок на 50 б.п. знову стали популярними.

Трейдери оцінювали ймовірність зниження ставки на 25 б.п. в 56%, а ймовірність зниження на 50 б.п. - в 44%, згідно з даними CME Fedwatch.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,3%, в той час як південнокорейський KOSPI впав на 0,3%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися помірно негативно після того, як індекс піднявся до рекордного максимуму в четвер. Індійські акції перевершили більшість своїх світових аналогів за останні тижні на фоні стійкого оптимізму щодо економічного зростання Індії.

За матеріалами: investing.com
 

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