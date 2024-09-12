НБУ має намір зберігати опердизайн за системою «нижньої межі» і досить високі реальні процентні ставки

Національний банк, з огляду на очікуване збереження в середньостроковій перспективі профіциту ліквідності в банківській системі, має намір продовжувати використовувати операційний дизайн за системою "нижньої межі", до якого він перейшов у жовтні 2023 року від системи "середини коридору".

"Збереженню довіри до гривневих інструментів сприятиме, зокрема, і прагнення Національного банку утримувати реальні відсоткові ставки за строковими гривневими інструментами на досить високому рівні для захисту гривневих заощаджень населення від інфляційного знецінення", - ідеться в оновлених Основних засадах грошово-кредитної політики, затверджених Радою Нацбанку 11 вересня й оприлюднених у четвер.

НБУ нагадав, що в системі "нижньої межі" облікову ставку зрівняно зі ставкою за депозитними сертифікатами "овернайт", основною операцією з регулювання ліквідності, і це посилило роль облікової ставки як монетарного інструменту, однак водночас було збережено і тримісячні депозитні сертифікати.

Водночас Нацбанк вказав, що може коригувати операційний дизайн відсоткової політики, а також вживати заходів з управління структурною ліквідністю банківської системи для посилення монетарної трансмісії, формування належних монетарних умов для приведення інфляції до цілі на належному горизонті політики, а також для виконання додаткових актуальних завдань.

"Такими завданнями можуть бути, зокрема, вплив на економічну поведінку банків для забезпечення належного рівня реальних відсоткових ставок за гривневими інструментами; активізація внутрішнього боргового ринку для уникнення емісійного фінансування дефіциту бюджету; надання банкам більшої гнучкості в управлінні власною ліквідністю для реагування на підвищену турбулентність на фінансових ринках тощо", - пояснив регулятор.

Він уточнив, що для досягнення своїх цілей і завдань може використовувати й інші інструменти монетарної політики, як-от норми обов'язкових резервів, операції з цінними паперами тощо.

НБУ також наголосив, що прагнутиме уникати посилення фіскального домінування і надавати підтримку державному бюджету лише у виняткових випадках як засіб "останньої надії".

"Короткострокове фінансування може надаватися виключно для покриття несподіваних тимчасових потреб у ліквідності для забезпечення безперебійного функціонування системи державних фінансів. Довгострокове фінансування може надаватися для покриття критичних витрат уряду на підтримання обороноздатності України, якщо не буде інших джерел фінансування", - ідеться в Основних принципах.

Уточнено, що механізм як короткострокового, так і довгострокового фінансування уряду діятиме виключно протягом дії правового режиму воєнного стану. "Таке фінансування надаватиметься з чітко визначеною метою, на обмежений термін, у суворо обмежених обсягах, з належним урахуванням ризиків для цінової та фінансової стабільності, з дотриманням інших принципів, передумов, умов і механізмів, погоджених між Національним банком і урядом", - наголошується в документі.