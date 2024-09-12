Долар зміцнився після того, як інфляційні дані знизили бети на велике зниження ставок ФРС

У четвер долар торгувався біля чотиритижневого максимуму проти євро після того, як ознаки деякого уповільнення інфляції в США посилили очікування того, що Федеральна резервна система уникне надвеликого зниження процентної ставки наступного тижня.

Тим часом, сьогодні очікується зниження на чверть ставки Європейським центральним банком (ЄЦБ), і інвестори з нетерпінням чекають натяків на те, як скоро монетарна влада знову знизить ставку.

Долар виріс проти ієни після бурхливої сесії в середу, коли американська валюта впала на 1,24% до найнижчого рівня в цьому році, перш ніж відновити всі свої втрати після виходу даних по споживчих цінах.

Рано в середу член правління Банку Японії Дзюнко Накагава посилив упередженість центрального банку щодо посилення монетарної політики, заявивши, що низькі реальні ставки залишають простір для подальшого підвищення ставок.

У четвер член правління Банку Японії Наокі Тамура, відомий як «яструб», заявив, що очікувані ринком темпи посилення монетарної політики можуть бути занадто повільними - коментарі, які допомогли знизити слабкість єни.

За словами Шокі Оморі, головного японського стратега Mizuho Securities, ці заяви свідчать про важливу зміну стилю комунікації в банку.

«Банк Японії намагається підштовхнути ринки до зростання цін, використовуючи прямі вказівки, а не засоби масової інформації, що є гарною зміною», - сказав він.

«Але ринки ще не звикли до цього, і це одна з причин, чому в останні тижні волатильність єни зросла».

Станом на 04:00 EET долар виріс на 0,13% до 142,55 ієни, після того, як раніше зріс на 0,41%. На попередній сесії він впав до 140,71 вперше з 28 грудня після коментарів Накагави.

Відскок пари долар-єна «залишив ознаки капітуляції на мінімумі 140,71, ... відкриваючи шлях для відновлення до 145,50», - сказав Тоні Сікамор, аналітик IG.

Пара має тенденцію слідувати за довгостроковою прибутковістю казначейських облігацій США, яка сильно відскочила після падіння до 15-місячного мінімуму 3,605% в середу, і в четвер за азіатським часом зросла до 3,6665% в останній раз.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у США минулого місяця зріс на 0,2%, що відповідає зростанню в липні. Однак, якщо виключити волатильні продовольчі та енергетичні компоненти, показник піднявся на 0,3%, прискорившись після зростання на 0,2% у попередньому місяці.

В результаті трейдери фактично оцінили шанси на зниження ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) 18 вересня, зрівнявши шанси до 15% проти 85% ймовірності зниження на 25 б.п.

Однак до кінця року все ще заплановано зниження ставки на 104 б.п., а це означає, що ринки очікують зниження на 50 б.п. на засіданні в листопаді або грудні.

Що стосується ЄЦБ, то ринки, по суті, на 100% готові до зниження ставки на чверть пункту в середу, оскільки багато політиків підтримують ще одне зниження після червневого зниження на чверть пункту.

Курс євро не змінився і склав $1,1009, наблизившись до мінімуму середи на рівні $1,1002, найслабшого з 16 серпня.

Фунт стерлінгів знизився до $1,3038 після падіння до $1,30025 на попередній сесії вперше з 20 серпня.

Швейцарський франк також відступив: курс долара стабілізувався на рівні 0,85215 франка після того, як у середу він досяг найвищого рівня з 21 серпня - 0,8544 франка.