Азійські акції впали після президентських дебатів у США; китайські акції на 7-місячному мінімумі

Більшість азіатських акцій впали в середу на тлі невизначеності, позаяк президентські перегони в США стають все більш запеклими, в той час як занепокоєння з приводу торгівлі призвело до того, що китайські ринки досягли семимісячного мінімуму.

Регіональні ринки відстежували втрати ф'ючерсів на американські фондові індекси, які впали після того, як віце-президент Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп зіткнулися в палких дебатах. Дебати посилили сумніви щодо президентських перегонів 2024 року, коли до голосування залишилося менше двох місяців.

У вівторок індекси Волл-стріт дещо зросли, оскільки акції технологічних компаній відновилися після нещодавніх втрат. Але американські акції, як і світові ринки, зазнали значних втрат протягом минулого тижня.

У центрі уваги також показник інфляції в США, який має бути опублікований сьогодні, що, ймовірно, вплине на очікування щодо процентних ставок в США в найближчі місяці.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,2% і 0,8% відповідно, продовживши втрати попередньої сесії і торгуючись на мінімумах, які востаннє спостерігалися на початку лютого.

Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 1,5% і також наблизився до місячного мінімуму після того, як американські політики прийняли законопроект, спрямований на видалення торгових представництв регіону з американської території.

На настрої щодо Китаю вплинув прогрес у прийнятті американського законопроекту, який планує обмежити бізнес з китайськими біотехнологічними компаніями. Палата представників майже одноголосно проголосувала за законопроект у понеділок.

Пекін розкритикував законопроект, який ще має пройти через Сенат. Але законопроект створює ще один потенційний зустрічний вітер для американо-китайських відносин, які і без того напружені через нещодавнє запровадження нових високих торговельних мит на певні галузі китайської промисловості.

Настрої щодо Китаю також похитнулися після того, як Трамп підтвердив плани запровадити підвищені торгові мита проти цієї країни.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX знизились більш ніж на 1,6% кожен після більш яструбиних сигналів від Банку Японії.

Член Банку Японії Дзюнко Накагава заявила, що центральний банк продовжить підвищувати процентні ставки, особливо якщо інфляція буде рухатися відповідно до його прогнозів. Її коментарі з'явилися всього за тиждень до засідання Банку Японії, на якому інвестори не впевнені щодо чергового підвищення ставок.

Підвищення ставки на 15 базисних пунктів на засіданні Банку Японії наприкінці липня в поєднанні з яструбиними коментарями політиків негативно вплинуло на азійські ринки в серпні, тоді як згортання валютних операцій з єною також чинило тиск на світові ринки, що скеровуються ризиками.

Азійські фондові індекси відступили на цьому тлі, а відновлення після втрат минулого тижня також виявилось швидкоплинним.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,2%, а австралійський ASX 200 втратив 0,2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились дещо слабше, при цьому індекс падав разом зі своїми азійськими аналогами.

Ринки перебували на межі перед публікацією індексу споживчих цін в США, що має відбутися пізніше в середу, і, як очікується, вплине на прогноз процентних ставок. Очікується, що показник продемонструє, що інфляція дещо сповільнилась у серпні.

Дані по індексу споживчих цін будуть опубліковані за тиждень до засідання Федеральної резервної системи, на якому центральний банк, як очікується, знизить процентну ставку щонайменше на 25 базисних пунктів.

Зменшення очікувань щодо зниження ставки на 50 базисних пунктів налякало фондові ринки минулого тижня на тлі деяких ознак відновлення американської економіки.