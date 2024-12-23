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Нацбанк продав на міжбанку за тиждень $1,4 мільярда. Це найбільший показник за рік
08:08 23.12.2024 |
За тиждень із 16 по 20 грудня Національний банк України продав на міжбанку 1 млрд 417,6 млн дол, при цьому купив 200 тис дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 9 по 13 грудня Нацбанк продав 1075,75 млн дол, що на 342,1 млн дол більше, ніж минулого тижня. Також це найбільший показник за рік. При цьому Нацбанк купив 200 тисяч дол, що на 100 тис дол менше, ніж минулого тижня.
Загалом з початку року Нацбанк продав 32,9 млрд дол, тоді як купив 126 млн дол.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
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