S&P 500 закрився трохи вище, але банки і енергетика підважують

S&P 500 у вівторок закрився зростанням на 0,5%, але побоювання щодо уповільнення економічного зростання призупинили підйом, а індекс Dow знизився, оскільки акції банків впали після попереджень про слабкість в поточному кварталі, а акції енергетичних компаній обвалилися.

Енергетика зазнала найбільшого відсоткового падіння серед 11 галузевих індексів, втративши 1,9%, оскільки ф'ючерси на сиру нафту впали після того, як ОПЕК+ знизила свій прогноз попиту на 2024 і 2025 роки.

Акції банків впали після того, як пізно ввечері в понеділок генеральний директор Goldman Sachs Девід Соломон заявив, що доходи від трейдингу можуть впасти на 10% в цьому кварталі. У вівторок JPMorgan Chase знизив очікування щодо доходів від процентних виплат.

Крім того, фінансовий директор невеликого споживчого кредитора Ally Financial заявив, що проблеми з кредитуванням посилилися в цьому кварталі, що призвело до падіння його акцій на 17,6%.

Попередження банків затьмарили заяву голови Федеральної резервної системи США про план суттєвого пом'якшення попередньої пропозиції щодо збільшення капіталу великих банків.

«Значна частина сьогоднішніх торгів викликана занепокоєнням, що банки знижують очікування щодо прибутків у поточному кварталі», - сказав Ліндсі Белл, головний стратег 248 Ventures в Шарлотті, Північна Кароліна. «Новини від JPMorgan, Goldman Sachs та Ally вкрали все, тому що вони говорять про те, що в основному їхній бізнес сповільнюється».

Інвестори занепокоєні економічними наслідками слабшого попиту на енергоносії, на тлі невизначеності щодо рішення ФРС про процентні ставки наступного тижня і його коментарів щодо економіки. Крім того, 5 листопада в США відбудуться президентські вибори.

«Ми отримуємо ознаки того, що економічне зростання в усьому світі сповільнюється, і це додає занепокоєння, коли ми вже маємо таку невизначеність з виборчим циклом», - сказав Белл, припустивши, що вересень і жовтень можуть бути слабкими місяцями для акцій.

Головний інвестиційний директор Національного банку Хантінгтона Джон Огустін поставив під сумнів очевидну екстраполяцію інвесторами новин JPMorgan «на всю економіку».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 92,63 пункту, або на 0,23%, до 40 736,96, S&P 500 - на 24,47 пункту, або на 0,45%, до 5495,52, а Nasdaq Composite - на 141,28 пункту, або на 0,84%, до 17 025,88.

На попередній сесії основні індекси Волл-стріт зросли більш ніж на 1%, оскільки інвестори почали тиждень у пошуках вигідних пропозицій після різких втрат минулого тижня.

Інвестори будуть уважно стежити за серпневим звітом по інфляції індексу споживчих цін, який вийде в середу, та звітом по цінах виробників в четвер.

Індекс фінансової індустрії S&P 500 був другим найслабшим сектором індексу і найбільше втратив у вівторок, знизившись на 1%. Найбільше впали акції JPMorgan Chase (на 5,2%) та Goldman Sachs (на 4,3%).

Що стосується інших акцій, то Hewlett Packard Enterprise, найбільший падаючий індекс S&P 500 у вівторок, впав на 8,5% після того, як виробник серверів оголосив про обов'язкову пропозицію конвертованих привілейованих акцій на суму $1,35 млрд для фінансування придбання Juniper Networks.

Проте акції Oracle зросли на 11,4%, що зробило їх найбільшим приростом у S&P 500, після того, як компанія-розробник програмного забезпечення перевершила прогнози щодо квартальних результатів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,15 до 1, при цьому було зафіксовано 390 нових максимумів і 159 нових мінімумів.

На Nasdaq 2130 акцій зросли, а 2014 впали. Кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,06 до 1. Індекс S&P 500 показав 49 нових 52-тижневих максимумів і 13 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 48 нових максимумів і 156 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 10,75 мільярдів акцій, що приблизно відповідає ковзній середній за останні 20 сесій.