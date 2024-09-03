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АНАЛІТИКА

Фондові ринки Азії знервовані, оскільки занепокоєння щодо Китаю продовжує зростати

07:56 03.09.2024 |

Фінанси

 

Фондові ринки Азії здебільшого не продемонстрували ознак стабільності, оскільки інвестори очікують на ключові економічні дані, які можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи США щодо зниження процентної ставки.

О 06:30 EET японський індекс Nikkei впав на 0,1% до 38 634,50 пунктів, а китайський індекс Shanghai Composite знизився на 0,52% до 2 796,48 пунктів. Індекс Hang Seng впав аналогічним чином, досягнувши позначки 17 601,00, або -0,51% за день.

Негативні ринкові настрої слідують за низкою позитивних даних по витратах, опублікованих в п'ятницю, що призвело до зниження ймовірності значного зниження ставки ФРС на півпункту.

Очікується, що прийдешній індекс ділової активності у виробничому секторі США від ISM та довгоочікувані дані по зайнятості, які будуть опубліковані в п'ятницю, відіграватимуть ключову роль в процесі прийняття рішення ФРС щодо процентної ставки.

В Азії акції Sanergy Group впали на 99% після того, як Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу закликала інвесторів уникати торгівлі акціями через високу концентрацію в акціонерному капіталі.

З іншого боку, агентство Reuters повідомило, що Tesla планує виробляти шестимісний варіант свого автомобіля Model Y в Китаї з кінця 2025 року.

Минулими вихідними напруженість у відносинах між Китаєм та Японією зросла, коли Bloomberg News повідомило, що Китай погрожує серйозними економічними наслідками, якщо Японія і надалі посилюватиме обмеження на продаж та обслуговування обладнання для виробництва мікросхем китайським фірмам.

Це додає складності зусиллям Сполучених Штатів, спрямованим на обмеження доступу Китаю до передових технологій, і може мати значні наслідки для напівпровідникової промисловості.

Відповідно, китайські високопосадовці висловили свою позицію під час зустрічей з японськими посадовцями. Корпорація Toyota Motor, ключовий гравець у японській політиці щодо мікросхем, приватно висловила Токіо занепокоєння щодо потенційних китайських заходів у відповідь, які можуть перешкоджати доступу Японії до життєво важливих мінералів, необхідних для виробництва автомобілів.

Участь Toyota в японській напівпровідниковій стратегії підкреслюється її інвестиціями в новий кампус з виробництва мікросхем компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в Кумамото.

Ця інвестиція, а також занепокоєння з боку Tokyo Electron Ltd., виробника напівпровідникового обладнання, на якого можуть безпосередньо вплинути нові японські заходи експортного контролю, є важливим фактором для японських політиків.

США активно заохочують Японію до запровадження подальших обмежень для таких компаній, як Tokyo Electron, щодо продажу передових інструментів для виробництва мікросхем до Китаю.

Це є частиною ширшої кампанії зі стримування китайських досягнень у напівпровідниковому секторі. У відповідь на обмеження Китаєм експорту таких матеріалів, як галій, германій і графіт, запроваджені минулого року, офіційні особи США і Японії розробляють стратегію забезпечення надійного постачання цих критично важливих мінералів.
За матеріалами: investing.com
 

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