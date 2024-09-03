Фінансові новини
- |
- 03.09.24
- |
- 14:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фондові ринки Азії знервовані, оскільки занепокоєння щодо Китаю продовжує зростати
07:56 03.09.2024 |
Фондові ринки Азії здебільшого не продемонстрували ознак стабільності, оскільки інвестори очікують на ключові економічні дані, які можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи США щодо зниження процентної ставки.
О 06:30 EET японський індекс Nikkei впав на 0,1% до 38 634,50 пунктів, а китайський індекс Shanghai Composite знизився на 0,52% до 2 796,48 пунктів. Індекс Hang Seng впав аналогічним чином, досягнувши позначки 17 601,00, або -0,51% за день.
Негативні ринкові настрої слідують за низкою позитивних даних по витратах, опублікованих в п'ятницю, що призвело до зниження ймовірності значного зниження ставки ФРС на півпункту.
Очікується, що прийдешній індекс ділової активності у виробничому секторі США від ISM та довгоочікувані дані по зайнятості, які будуть опубліковані в п'ятницю, відіграватимуть ключову роль в процесі прийняття рішення ФРС щодо процентної ставки.
В Азії акції Sanergy Group впали на 99% після того, як Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу закликала інвесторів уникати торгівлі акціями через високу концентрацію в акціонерному капіталі.
З іншого боку, агентство Reuters повідомило, що Tesla планує виробляти шестимісний варіант свого автомобіля Model Y в Китаї з кінця 2025 року.
Минулими вихідними напруженість у відносинах між Китаєм та Японією зросла, коли Bloomberg News повідомило, що Китай погрожує серйозними економічними наслідками, якщо Японія і надалі посилюватиме обмеження на продаж та обслуговування обладнання для виробництва мікросхем китайським фірмам.
Це додає складності зусиллям Сполучених Штатів, спрямованим на обмеження доступу Китаю до передових технологій, і може мати значні наслідки для напівпровідникової промисловості.
Відповідно, китайські високопосадовці висловили свою позицію під час зустрічей з японськими посадовцями. Корпорація Toyota Motor, ключовий гравець у японській політиці щодо мікросхем, приватно висловила Токіо занепокоєння щодо потенційних китайських заходів у відповідь, які можуть перешкоджати доступу Японії до життєво важливих мінералів, необхідних для виробництва автомобілів.
Участь Toyota в японській напівпровідниковій стратегії підкреслюється її інвестиціями в новий кампус з виробництва мікросхем компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в Кумамото.
Ця інвестиція, а також занепокоєння з боку Tokyo Electron Ltd., виробника напівпровідникового обладнання, на якого можуть безпосередньо вплинути нові японські заходи експортного контролю, є важливим фактором для японських політиків.
США активно заохочують Японію до запровадження подальших обмежень для таких компаній, як Tokyo Electron, щодо продажу передових інструментів для виробництва мікросхем до Китаю.
Це є частиною ширшої кампанії зі стримування китайських досягнень у напівпровідниковому секторі. У відповідь на обмеження Китаєм експорту таких матеріалів, як галій, германій і графіт, запроваджені минулого року, офіційні особи США і Японії розробляють стратегію забезпечення надійного постачання цих критично важливих мінералів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: США близькі до домовленості про надання Україні ракет великої дальності для F-16
ТОП-НОВИНИ
|Рада не змогла проголосувати за збільшення податків. Не вистачило двох голосів
|Першого заступника директора НАБУ Углаву звільнено з посади
|У Верховній Раді поки що відмовилися від запровадження податків на посилки з-за кордону вартістю менше 150 євро
|Монголія не виконала ордер МКС на арешт Путіна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтегрувати вбудовану мікрохвильову піч у дизайн кухні
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні 41,2243 грн/$1
|Українці скоротили купівлю доларів у банках
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.09.24
|Мінфін у вересні двічі запропонує ОВДП у доларах і євро та розширить пропозицію «довгих» ОВДП у гривні
|Ціни на золото падають напередодні ключових даних по ринку праці
|Долар стабільний, оскільки трейдери готуються до потоку даних по ринку праці
|Фондові ринки Азії знервовані, оскільки занепокоєння щодо Китаю продовжує зростати
Бізнес
|Google впроваджує штучний інтелект у Gmail на Android
|В ЄС перевіряють, чи не приховував Telegram кількість своїх європейських користувачів
|Apple і NVIDIA ведуть переговори про інвестування в OpenAI
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
|Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music
|Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify
|xAI Ілона Маска несанкціоновано використовує газові турбіни для живлення центрів обробки даних