Фондові ринки Азії знервовані, оскільки занепокоєння щодо Китаю продовжує зростати

Фондові ринки Азії здебільшого не продемонстрували ознак стабільності, оскільки інвестори очікують на ключові економічні дані, які можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи США щодо зниження процентної ставки.

О 06:30 EET японський індекс Nikkei впав на 0,1% до 38 634,50 пунктів, а китайський індекс Shanghai Composite знизився на 0,52% до 2 796,48 пунктів. Індекс Hang Seng впав аналогічним чином, досягнувши позначки 17 601,00, або -0,51% за день.

Негативні ринкові настрої слідують за низкою позитивних даних по витратах, опублікованих в п'ятницю, що призвело до зниження ймовірності значного зниження ставки ФРС на півпункту.

Очікується, що прийдешній індекс ділової активності у виробничому секторі США від ISM та довгоочікувані дані по зайнятості, які будуть опубліковані в п'ятницю, відіграватимуть ключову роль в процесі прийняття рішення ФРС щодо процентної ставки.

В Азії акції Sanergy Group впали на 99% після того, як Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу закликала інвесторів уникати торгівлі акціями через високу концентрацію в акціонерному капіталі.

З іншого боку, агентство Reuters повідомило, що Tesla планує виробляти шестимісний варіант свого автомобіля Model Y в Китаї з кінця 2025 року.

Минулими вихідними напруженість у відносинах між Китаєм та Японією зросла, коли Bloomberg News повідомило, що Китай погрожує серйозними економічними наслідками, якщо Японія і надалі посилюватиме обмеження на продаж та обслуговування обладнання для виробництва мікросхем китайським фірмам.

Це додає складності зусиллям Сполучених Штатів, спрямованим на обмеження доступу Китаю до передових технологій, і може мати значні наслідки для напівпровідникової промисловості.

Відповідно, китайські високопосадовці висловили свою позицію під час зустрічей з японськими посадовцями. Корпорація Toyota Motor, ключовий гравець у японській політиці щодо мікросхем, приватно висловила Токіо занепокоєння щодо потенційних китайських заходів у відповідь, які можуть перешкоджати доступу Японії до життєво важливих мінералів, необхідних для виробництва автомобілів.

Участь Toyota в японській напівпровідниковій стратегії підкреслюється її інвестиціями в новий кампус з виробництва мікросхем компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в Кумамото.

Ця інвестиція, а також занепокоєння з боку Tokyo Electron Ltd., виробника напівпровідникового обладнання, на якого можуть безпосередньо вплинути нові японські заходи експортного контролю, є важливим фактором для японських політиків.

США активно заохочують Японію до запровадження подальших обмежень для таких компаній, як Tokyo Electron, щодо продажу передових інструментів для виробництва мікросхем до Китаю.

Це є частиною ширшої кампанії зі стримування китайських досягнень у напівпровідниковому секторі. У відповідь на обмеження Китаєм експорту таких матеріалів, як галій, германій і графіт, запроваджені минулого року, офіційні особи США і Японії розробляють стратегію забезпечення надійного постачання цих критично важливих мінералів.