Азійські акції зростають, але все ще налаштовані на серпневі втрати

Азійські фондові індекси зросли в п'ятницю, оскільки акції технологічних компаній оговталися від збитків, спричинених Nvidia, а китайські акції відскочили від більш ніж шестимісячних мінімумів завдяки вигідним покупкам наприкінці місяця.

Але більшість регіональних ринків у серпні все одно зазнали збитків, оскільки вони намагалися оговтатися від виснажливих втрат, яких зазнали на початку місяця.

Азійські ринки отримали деякі позитивні сигнали з Волл-стріт, де індекс Dow Jones Industrial Average піднявся до рекордного рівня на купівлі економічно чутливих акцій, в той час як втрати корпорації NVIDIA , після посереднього прогнозу, потягли вниз S&P 500 і NASDAQ Composite.

Але зараз ці втрати, схоже, зменшуються, як і падіння загалом у технологічному секторі. Акції Nvidia зросли на вторинному ринку, як і ф'ючерси на американські фондові індекси.

Основна увага була зосереджена на даних по індексу цін PCE в США, які вийдуть пізніше в п'ятницю. Цей показник є основним індикатором інфляції для Федерального резерву і, ймовірно, вплине на очікування зниження процентних ставок.

Оптимізм щодо зниження ставок допоміг азіатським ринкам скоротити частину своїх серпневих втрат, оскільки трейдери почали встановлювати ціни, будучи впевненими, що ФРС знизить ставки у вересні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 1% та 0,5% і були серед найкращих показників дня, хоча вони все ще мають втратити від 3% до 4% у серпні.

Китайські ринки виграли головним чином від деяких вигідних покупок наприкінці місяця, оскільки в серпні місцеві ринки були вражені постійним відтоком капіталу. Вони також продемонстрували найгірші результати в Азії за цей місяць.

Але акції Гонконгу значно перевершили своїх азійських колег цього місяця: індекс Hang Seng виріс на 1,1% у п'ятницю і продовжив зростання на 2,6% у серпні.

Високі прибутки кількох технологічних важковаговиків спричинили хвилю вигідних покупок у цьому секторі протягом серпня, і аналітики відзначають, що кілька найбільших китайських інтернет-компаній торгуються з привабливими знижками.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX зросли на 0,7% та 0,6% відповідно.

Дані по інфляції в Токіо за серпень виявилися дещо вищими, ніж очікувалося, що свідчить про подальше зростання приватних витрат на тлі підвищення заробітних плат. Але дані по промисловому виробництву та роздрібним продажам за липень не виправдали очікувань.

Хоча японські акції відіграли більшу частину своїх втрат на початку серпня, що призвело до переходу на ведмежий ринок, Nikkei та TOPIX все одно втратили в серпні більше 1% кожен.

Південнокорейський KOSPI виріс на 0,6% в п'ятницю, оскільки акції технологічних компаній відновились після втрат на попередній сесії. Але тривале падіння в секторі протягом більшої частини серпня призвело до того, що KOSPI втратив 3,3% цього місяця.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,4% і налаштований на обмежені втрати в серпні, оскільки потоки в більш економічно чутливі сектори - такі як банки і гірничодобувна промисловість - принесли користь австралійським ринкам.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно після того, як він та індекс BSE Sensex 30 обійшли своїх світових конкурентів і досягли рекордних максимумів у четвер. У серпні ці два індекси також зросли на 0,8% і 0,4% відповідно, оскільки оптимізм щодо економічних перспектив Індії стимулював купівлю на місцевих ринках.