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Акції в Азії стримано торгуються на тлі низької активності, акції Японії підскочили на рекордних бюджетних планах
08:05 26.12.2024 |
Акції в Азії в четвер торгувалися здебільшого стримано, оскільки основні фондові індекси були закриті на свята, в той час як японські акції зросли після повідомлення про те, що Японія планує рекордний бюджет на наступний фінансовий рік.
Фондові ринки Індонезії та Гонконгу були закриті на Різдво, в той час як ринки Австралії та Нової Зеландії були закриті в четвер на свято Boxing Day.
Ф'ючерси на американські фондові індекси були в основному стабільними на азіатських торгах в четвер.
Азійські ринки зазнали втрат на останніх сесіях після того, як Федеральна резервна система повідомила про уповільнення темпів зниження процентних ставок в 2025 році - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого для активів, що залежать від ризику.
Японський індекс Nikkei 225 виріс майже на 1% в четвер, а TOPIX - на 0,6%.
Уряд Японії готує рекордний бюджет у розмірі $735 млрд на фінансовий рік, що починається у квітні, що зумовлено зростанням витрат на соціальне забезпечення та обслуговування боргу, згідно з проектом, отриманим агентством Reuters.
Проект бюджету в 115,5 трильйонів ієн з'явився в той час, коли Банк Японії відходить від своєї десятирічної програми стимулювання, посилюючи тиск на уряд, щоб він взяв на себе більшу роль у підтримці економіки.
Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у середу, що економіка, як очікується, досягне прогресу на шляху до стабільного досягнення цільового показника інфляції у 2% наступного року, натякнувши, що підвищення процентної ставки може наближатися.
Однак він наголосив на важливості ретельної оцінки впливу невизначеності у світовій економіці, зокрема, політики нової адміністрації США на чолі з новообраним президентом Дональдом Трампом.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite практично не змінилися.
Китайська влада вирішила випустити рекордні 3 трильйони юанів ($411 мільярдів) спеціальних казначейських облігацій в наступному році в рамках активізації фіскальних зусиль, спрямованих на стимулювання економіки, що переживає труднощі, повідомило у вівторок агентство Reuters.
Крім того, Китай дозволяє місцевій владі розширювати інвестиції за рахунок ключових державних облігацій і спрощує процедуру затвердження, дозволяючи проекти, якщо вони не обмежені опублікованим урядом списком, щоб краще використовувати державне фінансування для економічного зростання, як показав урядовий документ у середу.
Ринки чекали більшої ясності щодо планів Пекіна щодо заходів стимулювання в наступному році. Нещодавні повідомлення свідчать про те, що країна збільшить бюджетні витрати для підтримки економічного зростання.
В інших регіонах фондові ринки демонстрували незначні рухи на тлі низької активності на торгах.
Південнокорейський індекс KOSPI майже не змінився, в той час як таїландський індекс SET також був приглушеним.
Сінгапурський FTSE Straits Times Index впав на 0,2%, а ф'ючерс на індійський індекс Nifty 50 показав слабке відкриття, оскільки індекс зазнав значних втрат протягом останніх кількох тижнів.
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