Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Акції в Азії стримано торгуються на тлі низької активності, акції Японії підскочили на рекордних бюджетних планах

08:05 26.12.2024 |

Фінанси

 

Акції в Азії в четвер торгувалися здебільшого стримано, оскільки основні фондові індекси були закриті на свята, в той час як японські акції зросли після повідомлення про те, що Японія планує рекордний бюджет на наступний фінансовий рік.

Фондові ринки Індонезії та Гонконгу були закриті на Різдво, в той час як ринки Австралії та Нової Зеландії були закриті в четвер на свято Boxing Day.

Ф'ючерси на американські фондові індекси були в основному стабільними на азіатських торгах в четвер.

Азійські ринки зазнали втрат на останніх сесіях після того, як Федеральна резервна система повідомила про уповільнення темпів зниження процентних ставок в 2025 році - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого для активів, що залежать від ризику.

Японський індекс Nikkei 225 виріс майже на 1% в четвер, а TOPIX - на 0,6%.

Уряд Японії готує рекордний бюджет у розмірі $735 млрд на фінансовий рік, що починається у квітні, що зумовлено зростанням витрат на соціальне забезпечення та обслуговування боргу, згідно з проектом, отриманим агентством Reuters.

Проект бюджету в 115,5 трильйонів ієн з'явився в той час, коли Банк Японії відходить від своєї десятирічної програми стимулювання, посилюючи тиск на уряд, щоб він взяв на себе більшу роль у підтримці економіки.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у середу, що економіка, як очікується, досягне прогресу на шляху до стабільного досягнення цільового показника інфляції у 2% наступного року, натякнувши, що підвищення процентної ставки може наближатися.

Однак він наголосив на важливості ретельної оцінки впливу невизначеності у світовій економіці, зокрема, політики нової адміністрації США на чолі з новообраним президентом Дональдом Трампом.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite практично не змінилися.

Китайська влада вирішила випустити рекордні 3 трильйони юанів ($411 мільярдів) спеціальних казначейських облігацій в наступному році в рамках активізації фіскальних зусиль, спрямованих на стимулювання економіки, що переживає труднощі, повідомило у вівторок агентство Reuters.

Крім того, Китай дозволяє місцевій владі розширювати інвестиції за рахунок ключових державних облігацій і спрощує процедуру затвердження, дозволяючи проекти, якщо вони не обмежені опублікованим урядом списком, щоб краще використовувати державне фінансування для економічного зростання, як показав урядовий документ у середу.

Ринки чекали більшої ясності щодо планів Пекіна щодо заходів стимулювання в наступному році. Нещодавні повідомлення свідчать про те, що країна збільшить бюджетні витрати для підтримки економічного зростання.

В інших регіонах фондові ринки демонстрували незначні рухи на тлі низької активності на торгах.

Південнокорейський індекс KOSPI майже не змінився, в той час як таїландський індекс SET також був приглушеним.

Сінгапурський FTSE Straits Times Index впав на 0,2%, а ф'ючерс на індійський індекс Nifty 50 показав слабке відкриття, оскільки індекс зазнав значних втрат протягом останніх кількох тижнів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8623
  0,1252
 0,30
EUR
 1
 43,5159
  0,1175
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5553  0,07 0,17 42,2600  0,07 0,17
EUR 43,3763  0,07 0,16 44,1763  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8833  0,14 0,33 41,9300  0,12 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес