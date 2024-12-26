Фінансові новини
- |
- 26.12.24
- |
- 15:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,862 грн/$1
12:45 26.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 26 грудня 2024 року.
|Показник
|25.12.2024
|26.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.8968
|41.862
|-0.08
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 26 грудня- 41,8623 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США сповнені рішучості принести мир в Україну як ніколи - генерал Келлог у відповідь на різдвяний обстріл
ТОП-НОВИНИ
|Франція закінчила підготовку українських пілотів для літаків Mirage 2000-5F
|Підвищення військового збору з 2025 року - роз’яснення Мінфін
|Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів на 1 січня
|В Україні з'явиться професія «Інспектор з військового обліку»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,862 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.12.24
|Доформування Ради НБУ заплановано до кінця квітня 2025 р. - меморандум з МВФ
|Ціни на золото зростають на геополітичної напруженості
|Курс долара близький до дворічного максимуму
|Акції в Азії стримано торгуються на тлі низької активності, акції Японії підскочили на рекордних бюджетних планах
Бізнес
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії