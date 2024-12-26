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Доформування Ради НБУ заплановано до кінця квітня 2025 р. - меморандум з МВФ
11:16 26.12.2024 |
Україна заповнить три вакантні місця з дев'яти в Раді Національного банку України (НБУ) до кінця квітня наступного року, свідчить оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику за підсумками 6-го перегляду програми EFF України та Міжнародного валютного фонду (МВФ).
"Ми продовжимо роботу зі співробітниками МВФ над розробкою та ухваленням змін до закону про НБУ з метою встановлення належних критеріїв добору Ради, посилення гарантій фінансової незалежності, чіткішого визначення умов доступу контрагентів до операцій із рефінансування та надання екстреної допомоги ліквідності, а також подальшого посилення статусу НБУ як забезпеченого кредитора", - ідеться в меморандумі, опублікованому на сайті Мінфіну.
"Ми забезпечимо заповнення вакантних посад у Раді НБУ до кінця квітня 2025 року", - йдеться також у документі.
Раніше, восени цього року, глава центробанку Андрій Пишний в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" оцінив роботу Ради НБУ як ефективну, незважаючи на відсутність трьох із дев'яти членів у її складі.
Рада Нацбанку складається з дев'яти членів: по чотири людини призначаються президентом і Верховною Радою, а також голова НБУ. Наразі за квотою президента призначено Ігоря Веремія та Василя Фурмана (у червні та листопаді 2022 року), а за квотою Верховної Ради - Василя Горбаля (у вересні 2020 року), Анатолія Барсукова та Олену Щербакову (у грудні 2022 року).
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