Ф'ючерси на американські акції стабільні після різдвяних свят

Ф'ючерси на американські фондові індекси в середу ввечері майже не змінилися, оскільки ринки були закриті на Різдво, в той час як днем раніше на Волл-стріт спостерігався ріст акцій мега-компаній на скороченій торговій сесії.

Нью-Йоркська фондова біржа закрилась у вівторок рано ввечері на Святвечір, а в день Різдва ринок був закритий. Очікувалось, що обсяги торгів на решті сесій скороченого через свята тижня будуть незначними.

Ф'ючерси на S&P 500 були приглушеними на рівні 6 097,50 пунктів, в той час як ф'ючерси на Nasdaq 100 були трохи вищими на рівні 22 060,00 пунктів. Ф'ючерси на індекс Доу-Джонса майже не змінились і склали 43 620,00 пунктів.

Технологічний сектор додав до свого сильного початку тижня, оскільки так звана «чудова сімка» підскочила у вівторок.

Акції Tesla Inc підскочили більш ніж на 7%, а Apple Inc - на 1,2%, тоді як інші технологічні гіганти, включаючи Amazon.com Inc, Meta Platforms Inc, Alphabet Inc, також зросли.

Акції виробників мікросхем, які демонстрували зростання на початку тижня, додали до нього у вівторок, коли адміністрація Байдена ініціювала нове торговельне розслідування щодо застарілих мікросхем китайського виробництва.

Це розслідування, яке може призвести до введення додаткових тарифів на китайські напівпровідники, підкреслює постійну напруженість у глобальному ланцюжку поставок технологій.

Акції Broadcom Inc підскочили більш ніж на 3%, в той час як корпорація Intel зросла на 1%.

У вівторок S&P 500 піднявся на 1,1% до 6 040,04 пунктів, а NASDAQ Composite - на 1,4% до 20 031,13, тоді як Dow Jones Industrial Average виріс на 0,9% до 43 297,03 пунктів.

Минулого тижня Федеральна резервна система США спрогнозувала менше, ніж очікувалося, скорочення ставок у 2025 році. Це призвело до різкого падіння всіх трьох основних індексів на попередньому тижні та тижневого зниження на Волл-стріт.

ФРС продемонструвала обережний підхід до коригування монетарної політики, наголосивши на необхідності подальшого прогресу щодо інфляції, перш ніж розглядати подальше зниження ставок.

Після засідання ФРС ринки зменшили очікування щодо зниження ставок, заклавши в ціну лише ще два зниження ставок у наступному році.

Волл-стріт поступово відкинула занепокоєння щодо перспектив процентних ставок після того, як дані по інфляції PCE виявились дещо м'якшими, ніж очікувалось. Основні фондові індекси підскочили в понеділок і продовжили зростання у вівторок, повернувши більшу частину втрачених минулого тижня позицій.