Курс долара близький до дворічного максимуму

З наближенням кінця року обсяги торгів почали зменшуватися, і основна увага інвесторів залишається прикутою до прогнозу щодо процентної ставки Федерального резерву. У четвер ринки Гонконгу, Австралії та Нової Зеландії були закриті на вихідні.

Після того, як голова ФРС Джером Пауелл підготував ринки до меншого зниження ставок наступного року на останньому засіданні центрального банку в цьому році, трейдери зараз закладають в ціну лише близько 35 базисних пунктів пом'якшення на 2025 рік.

Це, в свою чергу, підвищило дохідність казначейських облігацій США і курс долара, а відновлення сили долара стало тягарем для сировинних товарів і золота.

Базова 10-річна прибутковість востаннє була стабільною на рівні 4,5967%, піднявшись вище 4,6% вперше з 30 травня на початку тижня. За місяць вона зросла приблизно на 40 базисних пунктів. Дворічна прибутковість аналогічно закріпилася на рівні 4,3407%.

«Враховуючи яструбине зменшення ставки в грудні, ми вважаємо, що ФРС пропустить січневе засідання FOMC і дочекається нових даних, перш ніж остаточно відновити або, можливо, завершити цей цикл скорочення», - сказав Том Порчеллі, головний економіст PGIM Fixed Income в США.

«З огляду на те, що ФРС перейшла до менш активних дій в поєднанні з постійною увагою до обох сторін подвійного мандата, ми вважаємо, що в новому році ринок буде більш інтенсивно стежити за економічними подіями».

Що стосується валют, то долар досяг дворічного максимуму по відношенню до кошика валют на рівні 108,15 і був на шляху до місячного зростання більш ніж на 2%.

Тим часом австралійський і новозеландський долари в четвер зазнали найбільших втрат по відношенню до домінуючого долара США: австралійський долар впав на 0,45% до $0,6241. Ківі подешевшав на 0,51% до $0,5650.

Євро подешевшав на 0,18% до $1,0398, в той час як єна знемагала біля п'ятимісячного мінімуму і востаннє становила 157,45 за долар.

Уряд Японії має намір скласти рекордний бюджет у розмірі 735 мільярдів доларів на фінансовий рік, що починається у квітні, через збільшення витрат на соціальне забезпечення та обслуговування боргу, що призведе до найбільшого боргу в індустріальному світі, згідно з проектом, який бачило агентство Reuters.