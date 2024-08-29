Акції в Азії падають, оскільки Nvidia хитнуло техсектор, але загальні втрати обмежені

Азійські фондові індекси відступили в четвер під тиском втрат у технологічному секторі після невтішних прогнозів лідера ринку Nvidia, хоча очікування зниження відсоткових ставок допомогли обмежити загальні втрати.

Зниження в технологічному секторі також було відносно стриманим, враховуючи, що корпорація NVIDIA все ще перевершила очікування своїми квартальними прибутками. Аналітики зберегли «бугаєву» позицію щодо компанії.

Регіональні ринки слабо відреагували на події на Волл-стріт: ф'ючерси на американські фондові індекси впали на торгах в Азії, оскільки занепокоєння щодо Nvidia струсонуло технологічний сектор. Промисловий індекс Доу-Джонса та S&P 500 також падали з рекордних максимумів.

Азійські біржі, що спеціалізуються на технологіях, показали найгірші результати за день: південнокорейський KOSPI, гонконгський Hang Seng та Тайванський зважений індекс втратили близько 0,8% кожний.

Втрати в технологічному секторі також призвели до падіння японського Nikkei 225 на 0,2%, в той час як TOPIX втратив 0,3%.

Втрати в технологічному секторі в основному припали на виробників мікросхем, особливо на тих, хто безпосередньо пов'язаний з Nvidia, яка впала на 8,5% в торгівлі на вторинному ринку.

Тайванська TSMC впала на 2%, а Hon Hai Precision Industry Co Ltd, також відома як Foxconn, втратила 1,6%.

Виробник мікросхем пам'яті і ключовий постачальник Nvidia SK Hynix Inc знизився на 6%, а більший конкурент Samsung втратив 3%.

В Японії виробник обладнання для тестування чіпів Advantest втратив 0,5%, а Tokyo Electron - 1,1%.

Semiconductor Manufacturing International Corp - найбільший виробник мікросхем в Китаї і місцевий конкурент Nvidia - дещо впав.

Акції більш широкого технологічного сектору також впали, оскільки прибутки Nvidia викликали занепокоєння, що так звана «торгівля штучним інтелектом», яка була основою сектору протягом минулого року, зараз втрачає обертів.

Втрати в технологічному секторі також відбулися на тлі ширшого розвороту з сектору в більш економічно чутливі акції, оскільки інвестори очікували зниження відсоткових ставок у найближчі місяці.

За винятком технологічного сектору, втрати на більш широких азійських ринках були обмежені купівлею акцій секторів, які можуть отримати вигоду від зниження процентних ставок.

Австралійський ASX 200 впав на 0,4%, отримавши вигоду від меншої ваги технологічного сектору. Індекс також відреагував на сильніші, ніж очікувалося, показники споживчої інфляції, опубліковані в середу.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,1% і 0,5% відповідно, залишаючись на більш ніж шестимісячних мінімумах на тлі слабких ознак поліпшення настроїв щодо країни.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно позитивно після того, як індекс просунувся вище рівня 25 000, за яким пильно стежать. Nifty та BSE Sensex 30 були на відстані витягнутої руки від нових піків.

Нещодавні «голубині» коментарі Федерального Резерву зміцнили очікування зниження ставки у вересні, що є гарною ознакою для фондових ринків. Цього тижня основна увага буде прикута до даних по валовому внутрішньому продукту США та індексу цін PCE - ключового показника інфляції ФРС - для отримання додаткових економічних сигналів.