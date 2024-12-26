Фінансові новини
- |
- 26.12.24
- |
- 17:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США дорожчає до основних валют, турецька ліра слабо дешевшає після зниження ставки ЦБ
15:56 26.12.2024 |
Долар США слабко зміцнюється в парі з євро на торгах у четвер, більш упевнено дорожчає до фунта стерлінгів та єни.
Активність торгів залишається мінімальною, оскільки багато бірж, як і раніше, закриті через різдвяні свята. Американські майданчики відновлять роботу в четвер, тоді як європейські біржі - лише в п'ятницю.
Зі статданих на четвер (15:30 EET) заплановано публікацію щотижневої доповіді про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає, що кількість нових заявок минулого тижня становила 224 тис. проти 220 тис. тижнем раніше.
Пара євро/долар за даними на 14:10 EET у четвер торгується на рівні $1,0402 порівняно з $1,0411 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта в парі з доларом опустилася до $1,2529 з $1,2557.
Курс долара щодо японської єни зріс до 157,62 єни з 157,2 єни напередодні, пара долар/офшорний юань стабільна на рівні 7,3030 юаня.
Турецька ліра слабко дешевшає після засідання ЦБ, за підсумками якого ключову процентну ставку було знижено вперше з лютого 2023 року.
Ставку за семиденними операціями РЕПО зменшено на 250 базисних пунктів - до 47,5% з 50%, йдеться в повідомленні турецького ЦБ. До цього вона утримувалася на рівні 50% вісім засідань поспіль.
Пара долар/ліра торгується на рівні 35,2043 ліри проти 35,1315 ліри на закриття попередньої сесії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США сповнені рішучості принести мир в Україну як ніколи - генерал Келлог у відповідь на різдвяний обстріл
ТОП-НОВИНИ
|Франція закінчила підготовку українських пілотів для літаків Mirage 2000-5F
|Підвищення військового збору з 2025 року - роз’яснення Мінфін
|Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів на 1 січня
|В Україні з'явиться професія «Інспектор з військового обліку»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США дорожчає до основних валют, турецька ліра слабо дешевшає після зниження ставки ЦБ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,862 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.12.24
|Доформування Ради НБУ заплановано до кінця квітня 2025 р. - меморандум з МВФ
|Ціни на золото зростають на геополітичної напруженості
|Курс долара близький до дворічного максимуму
|Акції в Азії стримано торгуються на тлі низької активності, акції Японії підскочили на рекордних бюджетних планах
Бізнес
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії