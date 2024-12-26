Долар США дорожчає до основних валют, турецька ліра слабо дешевшає після зниження ставки ЦБ

Долар США слабко зміцнюється в парі з євро на торгах у четвер, більш упевнено дорожчає до фунта стерлінгів та єни.

Активність торгів залишається мінімальною, оскільки багато бірж, як і раніше, закриті через різдвяні свята. Американські майданчики відновлять роботу в четвер, тоді як європейські біржі - лише в п'ятницю.

Зі статданих на четвер (15:30 EET) заплановано публікацію щотижневої доповіді про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає, що кількість нових заявок минулого тижня становила 224 тис. проти 220 тис. тижнем раніше.

Пара євро/долар за даними на 14:10 EET у четвер торгується на рівні $1,0402 порівняно з $1,0411 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта в парі з доларом опустилася до $1,2529 з $1,2557.

Курс долара щодо японської єни зріс до 157,62 єни з 157,2 єни напередодні, пара долар/офшорний юань стабільна на рівні 7,3030 юаня.

Турецька ліра слабко дешевшає після засідання ЦБ, за підсумками якого ключову процентну ставку було знижено вперше з лютого 2023 року.

Ставку за семиденними операціями РЕПО зменшено на 250 базисних пунктів - до 47,5% з 50%, йдеться в повідомленні турецького ЦБ. До цього вона утримувалася на рівні 50% вісім засідань поспіль.

Пара долар/ліра торгується на рівні 35,2043 ліри проти 35,1315 ліри на закриття попередньої сесії.